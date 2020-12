La couverture par USA TODAY de l’élection de 2020 et de la transition du président élu Joe Biden se poursuit cette semaine alors qu’il déploie plus de ses choix pour les meilleurs postes de son administration et se prépare à prêter serment le 20 janvier. Le Collège électoral a confirmé la victoire de Biden lundi. , donnant officiellement à Biden suffisamment de votes électoraux pour vaincre le président Donald Trump. Le Congrès comptera et certifiera les résultats lors d’une session conjointe le 6 janvier.

Trump a ouvert la voie à l’équipe de Biden pour utiliser les ressources fédérales et obtenir des briefings pendant la transition, bien que Trump n’ait pas encore officiellement concédé la course et continue de contester les résultats.

Le Congrès envisage des contrôles de relance pour reprendre les négociations sur le soulagement du COVID

En regardant la fermeture du gouvernement, les dirigeants du Congrès semblent près de cimenter un accord de relance COVID-19, mais les négociations se sont poursuivies dans la nuit sans accord en place.

L’accord imminent relancerait une augmentation des prestations fédérales d’assurance-chômage, fournirait une forme d’allégement aux gouvernements des États et locaux, et pourrait inclure une autre série de chèques de relance et d’autres avantages financiers indispensables pour les Américains, selon une source proche des négociations. qui n’était pas autorisé à prendre la parole.

Le Congrès n’a pas adopté de plan de secours complet depuis mars, et alors que le nombre total de cas de coronavirus a augmenté et que les avantages ont expiré, les démocrates et les républicains n’ont pas pu se réunir sur un autre accord. La Chambre contrôlée par les démocrates et le Sénat contrôlé par les républicains ont proposé leurs propres versions de la législation, mais ont été rejetées par l’autre partie.

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, D-Californie, le chef de la minorité au Sénat Chuck Schumer, DN.Y., et le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin se sont entretenus à plusieurs reprises mercredi soir, y compris une conversation à 22h30 HNE, selon le porte-parole de Pelosi, Drew Hammill.

« Tous les trois ont souligné l’urgence de parvenir à un accord immédiat et échangeront des documents supplémentaires et reprendront les conversations dans la matinée », a écrit Hammill dans un tweeter mercredi soir.

– Savannah Behrmann, Nicholas Wu et Sean Rossman

Pence et Biden recevront le vaccin COVID dans les prochains jours

Il a été annoncé mercredi que le vice-président Mike Pence devrait recevoir vendredi un vaccin COVID-19, tandis que le président élu Joe Biden devrait être vacciné dès la semaine prochaine.

Pence et la deuxième dame Karen Pence recevront le vaccin à la Maison Blanche. Le bureau de Pence a déclaré qu’ils se feraient vacciner «publiquement» pour promouvoir la sécurité et l’efficacité du vaccin et «renforcer la confiance du peuple américain».

Les Pences seront rejoints par le chirurgien général Jerome Adams, qui recevra également le vaccin, a déclaré le bureau de Pence.

Un responsable de la transition de Biden a confirmé le calendrier potentiel de l’ancien vice-président pour le vaccin. CNN a rapporté que Biden serait probablement vacciné au début de la semaine prochaine.

– Savannah Behrmann, Joey Garrison et Michael Collins

