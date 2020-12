La couverture par USA TODAY des élections de 2020 et de la transition du président élu Joe Biden se poursuit cette semaine alors qu’il déploie plus de ses choix pour les meilleurs postes de son administration et se prépare à prêter serment le 20 janvier. Le Collège électoral a confirmé la victoire de Biden lundi. , donnant officiellement à Biden suffisamment de votes électoraux pour vaincre le président Donald Trump. Le Congrès comptera et certifiera les résultats lors d’une session conjointe le 6 janvier.

Le Congrès se précipite pour conclure un accord sur le stimulus COVID et éviter la fermeture

Après des mois de négociations controversées et de critiques acerbes sur leur incapacité à parvenir à un accord sur un nouveau plan de relance, les législateurs de Capitol Hill disent qu’ils sont sur le point de conclure un accord pour fournir environ 900 milliards de dollars aux Américains sous le choc des effets économiques de la pandémie de coronavirus . Mais une version finale du projet de loi est toujours en cours d’élaboration, et bien que les deux parties semblent toujours optimistes qu’un accord est proche, il semble probable que le Congrès devra rester en session tout au long du week-end pour le faire.

Les grandes lignes du paquet incluraient 300 milliards de dollars d’aide aux entreprises, le paiement direct de 600 dollars aux contribuables et 300 dollars par semaine de prestations supplémentaires de chômage pour les millions d’Américains incapables de trouver du travail au milieu de la crise.

Bien que la pandémie ne se soit pas calmée depuis que le coronavirus a commencé à infecter les gens aux États-Unis, le Congrès n’a pas adopté de plan de relance majeur en réponse depuis la loi CARES en mars.

En plus du projet de loi de secours COVID, les démocrates et les républicains du Congrès se disputent également une facture de financement gouvernementale d’environ 1,4 billion de dollars. Une prolongation adoptée la semaine dernière expire à minuit et un arrêt partiel du gouvernement commencerait si les législateurs ne peuvent pas s’entendre.

Bien que les législateurs soient sans aucun doute impatients de quitter la ville pour les vacances, le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, a souligné l’importance de faire adopter les projets de loi avant la pause.

« Nous ne devons pas glisser en traitant ces discussions comme des négociations de routine à mener au rythme de routine du Congrès », a déclaré McConnell. « Le Sénat n’ira nulle part tant que nous n’aurons pas reçu de secours COVID. »

– William Cummings

Mike et Karen Pence recevront le vaccin COVID vendredi

WASHINGTON – Le vice-président Mike Pence, chef du groupe de travail sur les coronavirus de la Maison Blanche, devrait être vacciné contre le COVID-19 vendredi matin.

La vaccination publique à la Maison Blanche vise à renforcer la confiance du public dans le vaccin qui a été récemment approuvé, selon l’administration.

« Soyez convaincu que nous avons réduit les formalités administratives, mais nous n’avons pas fait de compromis sur le développement de ce vaccin », a déclaré Pence lors d’une visite dans une usine de production de vaccins dans l’Indiana mardi. « J’ai hâte, dans les jours à venir, de recevoir moi-même le vaccin et je le fais sans hésitation. »

L’épouse de Pence, Karen, le recevra également, tout comme le chirurgien général Jerome Adams. La vaccination aura lieu à 8 h HNE.

Le Dr Anthony Fauci a déclaré que Pence, le président Donald Trump, le président élu Joe Biden et le vice-président élu Kamala Harris devraient être vaccinés pour protéger les plus hauts dirigeants du pays.

– Maureen Groppe

Tuberville suggère qu’il pourrait s’opposer au décompte des voix électorales le 6 janvier

WASHINGTON – Le président Donald Trump a félicité jeudi soir un sénateur élu du GOP pour avoir suggéré qu’il pourrait contester le décompte du collège électoral.

Le sénateur élu Tommy Tuberville de l’Alabama a déclaré: « Vous verrez ce qui va arriver … Vous avez lu des articles à la Chambre. Nous allons devoir le faire au Sénat. »

« C’est impossible. Ce qui s’est passé est impossible », a déclaré Tuberville, faisant référence à la victoire du président élu Joe Biden, lors d’une étape de campagne en Géorgie, « mais nous allons corriger cela. »

Trump a qualifié Tuberville de « grand champion et homme de courage » et a exigé que « Plus de sénateurs républicains » suivent son exemple et « Faites quelque chose! »

Toute objection le 6 janvier, lorsque le Congrès se réunit pour compter les résultats des élections de l’État, nécessiterait le soutien d’un membre de la Chambre et d’un sénateur pour être examinée.

Jeudi, les sélections ministérielles de Biden se sont poursuivies avec le choix historique de la représentante Deb Haaland au poste de secrétaire de l’Intérieur. Si elle est confirmée, elle sera la première amérindienne à occuper ce poste.

Les hauts dirigeants du Sénat ont déclaré jeudi qu’un accord de relance COVID-19 était conclu, mais ont averti qu’ils pourraient ne pas adopter de projet de loi avant le week-end alors qu’ils tentaient de réduire l’écart sur les différences restantes.