La couverture par USA TODAY de l’élection de 2020 et de la transition du président élu Joe Biden se poursuit cette semaine alors qu’il déploie plus de ses choix pour les meilleurs postes de son administration. Pendant ce temps, les États finaux restants certifient le décompte de leurs voix avant que le scrutin du collège électoral ne soit officiellement déposé lundi.

Le président Donald Trump a ouvert la voie à l’équipe de Biden pour utiliser les ressources fédérales et obtenir des informations pendant la transition, bien que Trump n’ait pas encore officiellement concédé la course.

Biden présente Austin comme choix pour le chef civil du Pentagone malgré ses antécédents militaires

WILMINGTON, Del. – En présentant officiellement Lloyd Austin comme son candidat au poste de secrétaire du département de la Défense, le président élu Joe Biden a cherché mercredi à réprimer les critiques concernant le choix d’un général de l’armée à la retraite quatre étoiles en tant que chef civil des forces armées. .

« Il est la bonne personne pour ce poste, au bon moment à la tête du ministère de la Défense en ce moment de l’histoire de notre pays », a déclaré Biden au Queen Theatre. «Grâce à sa détermination et à ses capacités extraordinaires, il brise les barrières et ouvre la voie dans ce pays depuis plus de 40 ans.

Biden a déclaré qu’Austin avait dirigé la réduction des troupes irakiennes, ce qui représentait le plus grand défi logistique pour le département en 60 ans. Une nuit, alors qu’il se réunissait chez l’ambassadeur à Bagdad, Biden a déclaré que les insurgés avaient lancé une attaque à la roquette.

« Bien sûr, pour le général Austin, c’était juste un autre jour au bureau », a déclaré Biden. « Il est cool sous le feu, inspirant la même chose à tous ceux qui l’entourent. »

Biden a également noté que, s’il était confirmé, Austin serait le premier Afro-Américain à diriger le Pentagone. Les personnes de couleur représentent environ 30% du personnel militaire, ce qui, selon Biden, devrait être mieux reflété dans le leadership.

«Il est plus que temps que le leadership du département reflète cette diversité», a déclaré Biden.

Austin a remercié Biden pour l’honneur de s’appuyer sur l’histoire des Afro-Américains dans l’armée, des soldats de Buffalo aux aviateurs de Tuskegee en passant par Colin Powell, un ancien général et secrétaire d’État.

«De nombreuses personnes m’ont ouvert la voie», a déclaré Austin, qui n’a mentionné que l’armée était séparée avant la Seconde Guerre mondiale.

Le président Donald Trump a également choisi un général à la retraite comme premier secrétaire à la défense: Jim Mattis.

Mais les démocrates qui sont alliés de Biden l’avaient exhorté à éviter l’exemple de Trump et Mattis, qui se sont séparés acrimonieusement.

« Je pense que la préférence serait pour quelqu’un qui n’est pas récemment à la retraite », a déclaré le sénateur Jack Reed, DR.I., haut démocrate de la commission des services armés du Sénat.

Avant qu’Austin puisse être confirmé, le Congrès doit lui accorder une dérogation à une loi qui oblige le personnel militaire en service actif à attendre au moins sept ans avant de pouvoir devenir secrétaire à la Défense. Austin a pris sa retraite il y a plus de quatre ans.

Biden a déclaré qu’il croyait en l’importance du leadership civil sur les questions militaires, mais que l’expérience d’Austin justifiait une exception. Il a salué l’expérience d’Austin en matière de logistique qui aiderait à distribuer le vaccin contre le coronavirus et à reconstruire les relations internationales en Asie, en Europe et ailleurs.

«Je ne demanderais pas cette exception si je ne croyais pas que ce moment de l’histoire ne l’exigeait pas. Cela l’exige », a déclaré Biden. « C’est la personne dont nous avons besoin en ce moment. »

Certains législateurs démocrates disent qu’ils s’opposeront à une dérogation pour Austin, citant la question du contrôle civil de l’armée.

Le sénateur Richard Blumenthal, D-Conn., Membre de la Commission des services armés du Sénat qui a voté contre la renonciation pour Mattis, a déclaré qu’une renonciation pour Austin «serait contraire au principe de base selon lequel il devrait y avoir un contrôle civil sur une armée apolitique. La sénatrice Elizabeth Warren, D-Mass., A également déclaré qu’elle s’opposerait à une renonciation, comme elle l’a fait pour Mattis.

Mais les dirigeants de sept groupes de défense des droits civiques, qui ont rencontré mardi Biden pour encourager la diversité dans son cabinet, ont mis en garde contre l’établissement d’une barre plus élevée pour Austin. Le révérend Al Sharpton, président du National Action Network, a déclaré que la nomination d’Austin ne devrait pas être bloquée par le rejet d’une dérogation parce que deux secrétaires précédents avaient obtenu des dérogations: Mattis et George Marshall pour l’ancien président Harry Truman.

«Nous ne devrions pas avoir deux poids deux mesures», a déclaré Sharpton. «Nous avons eu deux dérogations dans l’histoire américaine pour faire un secrétaire du ministère de la Défense qui avait été dans l’armée. Nous n’accepterons pas de rejoindre le Noir et tout d’un coup nous allons changer ce que nous avons déjà fait deux fois.

Lors de la nomination d’Austin, Biden a choisi quelqu’un avec qui il a travaillé en étroite collaboration en tant que vice-président sous l’administration Barack Obama. Biden a loué l’expérience d’Austin, y compris son leadership dans la réduction des opérations de combat en Irak. Austin a également mené la guerre contre l’État islamique à la tête du commandement central américain.

Biden a failli s’étrangler lorsqu’il a noté que son défunt fils, Beau, était fier de servir en Irak pendant un an dans le personnel d’Austin. Biden a cité le conseil qu’Austin a appris de son premier sergent de peloton: «Si vous vous concentrez sur vos gens, prenez soin d’eux, prenez les devants et dirigez-les, ils refuseront de vous laisser échouer.

Biden a déclaré qu’Austin était devenu le 200e général à remporter une quatrième étoile, et seulement le sixième afro-américain.

– David Jackson et Bart Jansen

« Schizophrène »: McConnell critique Pelosi et Schumer pour avoir rejeté la proposition de relance de la Maison Blanche

L’impasse dans les négociations de relance du COVID-19 s’est poursuivie mercredi alors que le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, R-Ky., A attaqué le rejet par les principaux démocrates de la dernière offre de la Maison Blanche, tandis que les démocrates ont misé leurs espoirs sur un groupe bipartisan de neuf sénateurs négociant 908 milliards de dollars. proposition.

Mardi, McConnell avait proposé d’abandonner l’une des plus grandes priorités des républicains dans les négociations – la protection de la responsabilité des entreprises – si les démocrates abandonnaient l’une de leurs priorités – l’aide aux États et aux gouvernements locaux. Ces points de friction pourraient être résolus dans un autre projet de loi de secours au début de l’année prochaine, a-t-il déclaré. La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, D-Californie, a rejeté l’approche de McConnell, l’exhortant à travailler avec le groupe bipartisan à la place et l’accusant d ‘«obstruction».

Ajoutant à la ruée pour obtenir un projet de loi avant le départ du Congrès pour Noël, la Maison Blanche et le secrétaire au Trésor Steve Mnuchin ont fait leur propre proposition de 916 milliards de dollars mardi soir, une approche que les démocrates ont généralement rejetée en raison du petit montant qu’elle prévoyait pour les fonds de chômage.

« Dans un communiqué de presse bizarre et schizophrène, l’orateur et le chef ont déclaré que l’administration faisait obstruction aux négociations en négociant. Deux autres coups de pinceau dans environ deux heures. Plus de détournement, plus de retard et plus de souffrance pour les Américains innocents », a déclaré McConnell.

« Réduire le chômage dans la mesure où il a … cela n’obtiendra pas beaucoup de soutien parmi les démocrates », a déclaré mercredi aux journalistes le chef de la minorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y., affirmant que les négociations bipartites étaient la « voie à suivre ».

Mais les dispositions du projet de loi de compromis ne sont pas encore finalisées. Le sénateur Angus King, I-Maine, l’un des sénateurs travaillant sur la proposition de compromis, a déclaré aux journalistes à Capitol Hill que le groupe «essayait toujours de finaliser le libellé» de sa proposition.

– Nicolas Wu

Biden, Harris pour sélectionner Fudge pour HUD, Vilsack pour l’agriculture

Le président élu Joe Biden et le vice-président élu Kamala Harris choisiront la représentante Marcia Fudge comme candidate au poste de secrétaire au logement et au développement urbain, et Tom Vilsack est leur choix au poste de secrétaire à l’agriculture.

Fudge est un démocrate de l’Ohio représentant la région de Cleveland. Elle serait la deuxième femme noire à diriger HUD, qui se concentre sur la politique fédérale en matière de logement.

Vilsack reviendrait au poste qu’il a occupé pendant huit ans sous l’administration Obama. Il a également servi deux mandats en tant que gouverneur de l’Iowa.

Biden et Harris présenteront mercredi leur candidat au secrétaire à la Défense Lloyd Austin à Wilmington, Delaware.

– Sean Rossman, Rebecca Morin, Deborah Barfield Berry et Associated Press

La Cour suprême du Nevada rejette à l’unanimité le procès de Trump visant à annuler le résultat des élections au Nevada

La Cour suprême du Nevada a rejeté mardi soir à l’unanimité un procès intenté par la campagne du président Donald Trump qui cherchait à renverser le résultat des élections de l’État qui a conclu que le président élu Joe Biden a remporté par 33596 voix.

Dans sa décision, la haute cour de l’État a déclaré que la campagne n’avait fourni aucune preuve montrant que des votes illégaux avaient été exprimés ou que quiconque avait manipulé les résultats de l’élection en faveur de Biden.

La campagne de Trump a déposé des dizaines de poursuites judiciaires infructueuses dans des États du champ de bataille à travers le pays depuis les élections, citant des allégations sans fondement de fraude électorale. La décision du Nevada mardi n’est que le dernier exemple.

– Reno Gazette Journal et Associated Press

La Cour suprême rejette la contestation des alliés de Trump aux élections en Pennsylvanie

La Cour suprême a refusé mardi d’empêcher la Pennsylvanie de finaliser la victoire du président élu Joe Biden dans l’État malgré les allégations d’alliés du président Donald Trump selon lesquelles l’expansion du vote par correspondance était illégale.

L’action de la plus haute cour du pays, qui comprend trois juges nommés par Trump, est intervenue alors que les États du pays bloquent les résultats qui mèneront au vote du collège électoral la semaine prochaine. Il s’agissait du dernier d’une série d’opinions judiciaires cinglantes qui ont laissé le président vaincu à la fois politiquement et juridiquement.

Par leur refus d’une phrase, les juges ont laissé intacte une décision de la Cour suprême de Pennsylvanie, qui a déclaré que la contestation d’une loi d’État adoptée en 2019 était arrivée beaucoup trop tard. La nouvelle juge associée Amy Coney Barrett semble avoir participé à l’affaire; aucun désaccord ou récusation n’a été noté.

– Richard Wolf