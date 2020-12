La couverture par USA TODAY de l’élection de 2020 et de la transition du président élu Joe Biden se poursuit cette semaine alors qu’il déploie plus de ses choix pour les meilleurs postes de son administration. Pendant ce temps, les États finaux restants certifient le décompte de leurs voix avant que les bulletins de vote du collège électoral ne soient officiellement déposés lundi.

Le président Donald Trump a ouvert la voie à l’équipe de Biden pour utiliser les ressources fédérales et obtenir des informations pendant la transition, bien que Trump n’ait pas encore officiellement concédé la course.

Assurez-vous de rafraîchir cette page régulièrement pour obtenir les dernières informations sur l’élection et la transition.

Doug Emhoff, le mari de Kamala Harris, rejoint la faculté de Georgetown Law

Doug Emhoff, le second gentleman entrant, se joint à la faculté de Georgetown Law, où il enseignera une classe axée sur les médias et le divertissement.

Emhoff, époux de la vice-présidente élue Kamala Harris, servira de «visiteur distingué de la pratique» et de membre distingué du Georgetown Law Institute for Technology Law and Policy.

«J’ai longtemps voulu enseigner et servir la prochaine génération de jeunes avocats», a déclaré Emhoff dans un communiqué. «Je ne pourrais pas être plus enthousiaste à l’idée de rejoindre la communauté de Georgetown.»

Emhoff, un avocat du divertissement, était associé du cabinet d’avocats DLA Piper, mais a pris un congé après que Harris a été nommé vice-président du président élu Joe Biden. Emhoff quitterait définitivement son poste chez DLA Piper avant le jour de l’inauguration, a annoncé la campagne Biden-Harris le mois dernier.

Le premier cours d’Emhoff sera «Entertainment Law Disputes» pour le prochain semestre de printemps de l’école.

Jill Biden, la première dame entrante, a précédemment déclaré qu’elle prévoyait d’enseigner pendant qu’elle et son mari seraient à la Maison Blanche. Elle était professeure à plein temps dans un collège communautaire lorsque Biden était vice-présidente de l’administration Obama. La deuxième dame Karen Pence enseigne l’art à temps partiel dans une école primaire.

– Rebecca Morin

Biden annonce officiellement des positions pour Fudge, Vilsack, Rice et Tai

Le président élu Joe Biden a officiellement nommé jeudi quatre membres de sa nouvelle administration, notamment la nomination de Susan Rice au poste de directrice du Conseil de politique intérieure de la Maison-Blanche.

Biden a également confirmé qu’il avait choisi l’ancien gouverneur de l’Iowa Tom Vilsack comme secrétaire à l’Agriculture, la représentante Marcia Fudge de l’Ohio en tant que secrétaire au logement et au développement urbain et Katherine Tai, membre du personnel de la maison, en tant que représentante du commerce américain.

«Les rôles qu’ils joueront sont là où le caoutchouc rencontre la route – où une gouvernance compétente et éprouvée par les crises peut faire une différence significative dans la vie des gens, en améliorant la dignité, l’équité, la sécurité et la prospérité de la vie quotidienne des Américains », a déclaré Biden dans un communiqué.

Rice, ancien conseiller à la sécurité nationale et ambassadeur des États-Unis aux Nations Unies sous l’administration Obama, avait été considéré comme le vice-président de Biden et comme secrétaire d’État. Mais elle était confrontée à la perspective d’une audience de confirmation contentieuse au Sénat en raison de différends sur la mort de responsables américains en Libye.

Le choix de Biden de Rice illustre, comme avec son choix du général à la retraite Lloyd Austin en tant que secrétaire à la Défense, comment l’ancien vice-président souhaite que les conseillers nationaux soient expérimentés dans les affaires étrangères.

Vilsack a déjà occupé le poste de secrétaire à l’agriculture et a été soutenu par les législateurs de l’État agricole des deux parties. Des conseillers clés, dont le représentant Jim Clyburn, DS.C., et le Congressional Black Caucus avaient préconisé un poste au Cabinet pour Fudge. Et Tai est très respecté au Congrès après avoir été avocat en chef pour le commerce au sein du comité des voies et moyens de la Chambre et en tant que conseiller en chef de l’application du commerce en Chine au bureau du représentant commercial.

– Bart Jansen

Biden fera campagne en Géorgie pour les démocrates du Sénat

Le président élu Joe Biden se rendra en Géorgie mardi pour faire campagne pour les candidats démocrates lors de deux scrutins qui détermineront le contrôle du Sénat.

Les Sénateurs républicains David Perdue et Kelly Loeffler tentent de défendre leurs sièges contre les challengers démocrates Jon Ossoff et le révérend Raphael Warnock, respectivement. Le vote anticipé commence lundi et se termine le 5 janvier.

Le Sénat compte désormais 50 républicains et 48 membres qui se réunissent avec les démocrates. Si les deux challengers l’emportaient, la vice-présidente élue Kamala Harris pourrait rompre les liens en faveur des priorités de Biden.

La Géorgie a favorisé de manière fiable les républicains dans tout l’État pendant des décennies. Mais Biden a battu le président Donald Trump après avoir fait deux arrêts de campagne la semaine dernière de la campagne et avoir également rendu visite à l’ancien président Barack Obama.

La transition de Biden a annoncé jeudi qu’il ferait campagne à Atlanta pour les candidats démocrates.

Le vice-président Mike Pence organisera un rassemblement pour Loeffler et Perdue jeudi.

– Bart Jansen

Le Sénat ne parvient pas à bloquer l’accord controversé sur les armes entre l’administration Trump et les EAU

Une poussée pour empêcher l’administration Trump de vendre des milliards de dollars d’armes aux Émirats arabes unis a échoué au Sénat mercredi, malgré l’opposition bipartite au transfert de drones militaires de haute technologie et d’avions de combat furtifs F-35 à la nation arabe.

Ces articles faisaient partie d’un accord d’armes plus large de 23 milliards de dollars, que l’administration tente de finaliser avant que le président Donald Trump ne quitte ses fonctions.

La pression pour mettre fin à l’accord sur les armes met en évidence une fracture en cours entre le Congrès et la Maison Blanche au sujet de la campagne agressive de l’administration Trump pour vendre des armes de fabrication américaine à ses alliés au Moyen-Orient. L’année dernière, la Chambre et le Sénat ont adopté une mesure similaire visant à bloquer une vente d’armes de 8 milliards de dollars à l’Arabie saoudite et à ses voisins, mais Trump y a opposé son veto.

– Deirdre Shesgreen