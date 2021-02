Quelques heures avant une réunion du bureau ovale avec le président Joe Biden, un groupe de 10 sénateurs républicains a dévoilé les grandes lignes de leur proposition d’allégement de 618 milliards de dollars COVID-19.

Le coût estimé du plan est d’environ un tiers des 1,9 billion de dollars que Biden a proposé, ce qui le place sur une trajectoire de collision avec les démocrates progressistes qui se sont opposés à un petit paquet.

Le groupe de sénateurs, qui comprend des modérés républicains clés comme Susan Collins du Maine, Mitt Romney de l’Utah et Lisa Murkowski de l’Alaska, a déclaré qu’il était impatient de rencontrer Biden et a noté que son cadre partageait de nombreuses priorités de Biden, telles que l’augmentation du financement du COVID. -19 vaccin, prestations d’assurance chômage prolongées et assistance nutritionnelle.

La proposition n’inclut aucun financement direct pour les gouvernements étatiques ou locaux, une priorité démocratique absolue.

Le package GOP comprend:

Chèques de relance de 1000 $, par rapport aux chèques de 1400 $ proposés dans le plan de Biden

160 milliards de dollars de financement pour les vaccins, les EPI pour les premiers intervenants, l’aide aux hôpitaux et les tests COVID

300 $ par semaine dans une augmentation fédérale des prestations de chômage jusqu’au 30 juin, contre 400 $ par semaine jusqu’en septembre dans le plan de Biden

50 milliards de dollars d’aide aux petites entreprises

12 milliards de dollars d’aide nutritionnelle

4 milliards de dollars en financement de la santé comportementale

Le groupe de sénateurs et d’autres républicains ont hésité au prix du paquet de Biden, arguant qu’un autre gros paquet pourrait ne pas être nécessaire après que le Congrès a adopté un paquet de 900 milliards de dollars en décembre.

– Nicolas Wu

Biden accueillera les entretiens de secours COVID des sénateurs du GOP

Le président Joe Biden rencontrera lundi les sénateurs du GOP pour discuter de leur contre-proposition pour un paquet de secours COVID.

Lors d’un appel avec la sénatrice Susan Collins, R-Maine, dimanche, Biden l’a invitée, ainsi que les neuf autres membres du groupe, à le rejoindre à la Maison Blanche « pour un échange de vues complet », a déclaré la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, dans un déclaration.

En plus de Collins, le groupe républicain comprend le sénateur Bill Cassidy, R-La .; Le sénateur Shelley Moore Capito, RW.Va .; Le sénateur Jerry Moran, R-Kan .; La sénatrice Lisa Murkowski, R-Alaska; Le sénateur Rob Portman, R-Ohio; Le sénateur Mitt Romney, R-Utah; Le sénateur Thom Tillis, RN.C., le sénateur Michael Rounds, RS.D .; et le sénateur Todd Young, R-Ind.

Les sénateurs ont demandé une réunion dans une lettre à Biden dimanche qui soulignait les domaines d’accord possibles.

Les sénateurs n’ont pas précisé à quel point ils étaient prêts à atteindre le prix de 1,9 billion de dollars sur le plan du président. Au lieu de cela, ils ont présenté leurs priorités de dépenses, qui comprennent 160 milliards de dollars pour les vaccins, les tests, le traitement et l’équipement de protection individuelle.

«Notre proposition reflète bon nombre de vos priorités déclarées et, avec votre soutien, nous pensons que ce plan pourrait être approuvé rapidement par le Congrès avec un soutien bipartisan», ont écrit les sénateurs.

Salaire minimum de 15 $? Plus de contrôles?:La résistance aux éléments clés pourrait faire dérailler le plan de secours COVID-19 de Biden

Soulagement COVID:Joe Biden présente un plan de secours COVID de 1,9 billion de dollars avec des chèques de relance de 1400 $

Ils ont soutenu de nouveaux financements pour les services de santé mentale, l’extension des allocations chômage et l’expansion de l’aide alimentaire. Bien que le groupe soit également favorable à un cycle supplémentaire de paiements directs aux familles, la lettre laisse entendre que les sénateurs souhaitent une approche plus ciblée que dans la proposition actuelle.

Psaki a réitéré la position de l’administration selon laquelle le Congrès doit agir rapidement et devrait se tromper en fournissant trop, plutôt que trop peu, d’assistance.

Elle a commencé sa déclaration en notant que Biden s’était également entretenu dimanche avec les principaux dirigeants démocrates du Congrès au sujet de la mise en œuvre rapide d’un plan.

Biden préférerait obtenir le soutien des républicains à la législation, mais les démocrates se préparent à avancer seuls, si nécessaire.

«Avec le virus qui constitue une grave menace pour le pays et les conditions économiques sombres pour un si grand nombre, il est urgent d’agir», a déclaré Psaki, «et l’ampleur de ce qui doit être fait est grande.

– Maureen Groppe