Mises à jour de la guerre Russie Ukraine aujourd’hui: Wagner dit qu’il n’y a pas de munitions de Poutine avant le défilé du Jour de la Victoire

De hauts responsables de l’ONU et des dirigeants de l’industrie de la santé tentent de lutter contre une augmentation alarmante de la tuberculose, qui tue désormais plus de personnes dans le monde que le Covid-19 ou le sida. Parmi les problèmes : un nombre élevé de cas dans les zones de conflit, dont l’Ukraine et le Soudan, où il est difficile de retrouver les personnes atteintes de la maladie et de diagnostiquer de nouveaux malades (Édith Lederer écrit).