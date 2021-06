Mises à jour de la cyberattaque JBS – Le plus grand fournisseur de viande au monde touché par un piratage massif après que DarkSide a fermé Colonial Pipeline

JBS A PRIS UNE « ACTION IMMÉDIATE »

L’entreprise de transformation de la viande a déclaré qu’elle avait pris «des mesures immédiates» une fois l’attaque découverte dans un communiqué publié mardi.

« La société a pris des mesures immédiates, suspendant tous les systèmes concernés, notifiant les autorités et activant le réseau mondial de professionnels de l’informatique et d’experts tiers de la société pour résoudre la situation », a déclaré JBS USA.

« Les serveurs de sauvegarde de la société n’ont pas été affectés et elle travaille activement avec une société de réponse aux incidents pour restaurer ses systèmes le plus rapidement possible. »