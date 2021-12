Mises à jour de Fantasy Injury: Dernières nouvelles sur Leonard Fournette, James Conner, Elijah Mitchell, plus de RB ayant un impact sur les décisions de la semaine 15

Si vous possédez une équipe de football Fantasy – et avouons-le, si vous lisez ceci, c’est le cas – alors vous transpirez probablement au moins un ou deux RB cette semaine. La liste des blessures/COVID est ridicule, même selon les normes du running back. Kareem Hunt a déjà été exclu, et Austin Ekeler et Damien Harris sont tous deux en cause pour les premiers matchs. La liste des gars sur les start ’em, sit ’em bubble pour dimanche comprend Leonard Fournette, James Conner, Chase Edmonds, Miles Sanders, Jordan Howard, Elijah Mitchell, Darrell Henderson, Michael Carter, D’Andre Swift, Jamaal Williams et Myles Gaskin (et tous les autres Dolphins RB). Inutile de dire que vous avez besoin des dernières mises à jour sur les maladies et les blessures si vous voulez sortir de la semaine 15 et avancer dans vos séries éliminatoires fantastiques.

Heureusement, nous les avons ci-dessous. Pour des nouvelles sur Lamar Jackson, Adam Thielen, Josh Allen, et plus, Cliquez ici. Pour toutes les dernières nouvelles fantastiques, suivez-nous sur Twitter @SN_Fantasy.

Le point sur les blessures de Leonard Fournette

Fournette (cheville) entraînement manqué mercredi et jeudi, jetant le doute sur sa disponibilité pour le match de dimanche soir contre la Nouvelle-Orléans. Il a certainement encore une chance de jouer s’il participe même à une session limitée vendredi, mais les propriétaires de fantasy devraient planifier à l’avance et saisir Ronald Jones II s’il est disponible.

Il s’agit d’un affrontement brutal pour les RB, donc le pire des cas est que Fournette est actif et partage le temps. Si c’est le cas, Fournette et Jones seraient tous deux des flex dépendants de TD. Si Fournette est sorti, Jones n’est toujours qu’un flex, mais son plancher est un peu plus haut. Si Fournette est actif et que nous entendons dire qu’il n’aura aucune restriction, il est toujours en jeu, mais sachez simplement qu’il est plus risqué que d’habitude.

Le point sur les blessures de James Conner

Conner s’est tordu la cheville lors du dernier entraînement du match de l’Arizona lundi soir, et il est encore à pratiquer cette semaine. Il est possible qu’il n’ait qu’un jour ou deux de congé supplémentaire parce qu’il a joué lundi, mais à ce stade, les propriétaires de fantasy ne peuvent pas compter sur lui pour affronter les Lions.

Si Conner est absent, Chase Edmonds (cheville), qui devrait sortir de l’IR (voir ci-dessous), gérerait probablement la majeure partie des touches RB, mais il est possible que l’Arizona le soulage avec moins d’un ensemble complet de clichés. Si cela se produit, Eno Benjamin serait un flex à (très) haut risque et à haute récompense compte tenu du match, mais il est difficile de justifier de le faire participer aux séries éliminatoires fantastiques. Tenez-vous en à Conner ou à Edmonds, selon qui est actif. Si les deux s’adaptent, jouez les deux.

Le point sur la blessure d’Elijah Mitchell

METTRE À JOUR: Mitchell aurait travaillé « sur le côté » à l’entraînement jeudi.

Mitchell (commotion cérébrale, genou) ne s’est pas entraîné mercredi après avoir raté la semaine 14. Il semble peu probable que la commotion soit plus un problème (bien que nous ne le sachions pas avec certitude), mais sa blessure au genou pourrait certainement l’empêcher d’affronter Atlanta.

Les 49ers se sont appuyés sur Mitchell lors du premier match de retour de blessure avant cette saison, donc tant qu’il est actif, ayez-le dans votre alignement dans ce match favorable. S’il est absent, Jeff Wilson Jr. dirigerait le champ arrière, mais son inefficacité et l’émergence de Deebo Samuel en tant que « coureur » le plus efficace limitent la valeur de JWJ. Nous le considérerions toujours comme flexible, mais il n’a pas presque le plafond que Mitchell a.

Le point sur la blessure de Miles Sanders

METTRE À JOUR: Sanders et Howard ont de nouveau été limités à l’entraînement jeudi.

Sanders (cheville) a effectué un entraînement limité mercredi, ce qui était bon à voir étant donné que Philadelphie sortait d’un laissez-passer. Jordan Howard (genou) a également été limité à l’entraînement. Cela mettrait apparemment les deux sur la bonne voie pour jouer lors de la semaine 15 contre Washington, mais cette situation reste fluide.

Si les deux sont en bonne santé, tout le monde peut deviner comment l’arrière-champ des Eagles va secouer. Sanders et Howard étaient dans une répartition assez égale au cours de la brève période où ils ont joué ensemble, mais Howard ressemblait au coureur légèrement plus productif, du moins lorsque les TD sont pris en compte. Dans un affrontement inférieur à la moyenne, chacun présente un risque majeur dans les séries éliminatoires fantastiques . Howard a probablement un peu plus de valeur dans les ligues standard, mais, encore une fois, nous ne le saurons pas avec certitude tant que nous ne verrons pas cette équipe sur le terrain. Si les deux sont absents, Boston Scott et Kenneth Gainwell se partageraient les touches RB.

Le point sur les blessures de Chase Edmonds

Edmonds (cheville) est toujours techniquement sur IR, donc les cardinaux n’ont pas à l’inscrire sur leurs rapports d’entraînement. Cela dit, l’entraîneur Kliff Kingsbury a révélé la semaine dernière qu’Edmonds jouerait lors de la semaine 15 contre Detroit, donc tant que c’est toujours le plan, vous pouvez le mettre dans vos alignements en toute sécurité. La bonne nouvelle est que nous saurons avec certitude s’il est activé d’ici samedi après-midi.

Si James Conner (cheville) est absent, Edmonds a un plancher et un plafond très élevés dans ce match d’élite. Même si Conner joue, Edmonds devrait immédiatement revenir à ses habitudes de PPR. Il est beaucoup plus risqué en standard, mais étant donné le match, nous serions toujours prêts à tenter notre chance dans un endroit flexible.

Le point sur les blessures de D’André Swift

L’entraîneur des Lions, Dan Campbell, a présenté un peu d’optimisme sur les perspectives de Swift pour la semaine 15 plus tôt dans la semaine, mais après entraînements manqués consécutifs mercredi et jeudi, il semble hautement improbable qu’il affronte l’Arizona.

Un retour de la semaine 16 de sa blessure semble possible, mais avec les Lions qui ne vont nulle part, il est tout aussi probable qu’ils arrêtent Swift pour la saison comme ils l’ont fait avec TJ Hockenson (main). Si Swift est absent cette semaine, Jamaal Williams, qui a raté le match de la semaine dernière alors qu’il était sur la liste de réserve/COVID, commencerait et gérerait la majeure partie des touches. Cependant, il n’a pas encore été activé, donc techniquement son statut est toujours en question. Si Swift et Williams sont tous les deux absents, Craig Reynolds obtiendrait probablement la majeure partie des courses comme la semaine dernière, mais Jermar Jefferson et Godwin Igwebuike seraient également impliqués. Compte tenu de la confrontation difficile, du niveau de talent médiocre et de l’imprévisibilité de cette situation, évitez-la dans toutes les ligues sauf les plus profondes si Swift et Williams sont absents.

Le point sur les blessures de Michael Carter

Comme Edmonds, Carter (cheville) est sur l’IR, il n’a donc pas besoin d’être inscrit sur les rapports d’entraînement des Jets. Cependant, l’entraîneur Robert Saleh a déclaré lundi qu’il s’attendait à ce que Carter affronte les Dolphins.

Carter faisait reculer les Jets avant la blessure, donc tant qu’il est là-bas, il est raisonnable de supposer qu’il reprendra ce rôle. Tevin Coleman (commotion cérébrale) est revenu à l’entraînement complet mercredi après avoir raté la semaine dernière, donc il sera vraisemblablement prêt à mener le champ arrière si Carter a un revers, mais pour le moment, il semble que Carter sera un solide RB2/flex dans un match relativement neutre.

Mise à jour COVID de Myles Gaskin

Gaskin a été placé sur la liste de réserve/COVID vendredi dernier lors du bye de Miami, et les premiers rapports indiquaient qu’il était vacciné. Si tel est le cas, il pourrait être activé à tout moment, mais jusqu’à présent, il n’y a eu aucun mot sur sa disponibilité pour le match de dimanche contre les Jets.

Les remplaçants Salvon Ahmed et Phillip Lindsay sont également sur la liste de réserve/COVID, tandis que le remplaçant Malcolm Brown (quad) a finalement repris l’entraînement après un long passage en IR. Si aucun des quatre ne peut y aller, Duke Johnson serait le prochain en lice pour les touches. Nous supposons provisoirement que Gaskin s’adaptera. Considérant qu’il joue la pire défense contre les RB fantastiques, il serait un solide partant cette semaine. En fait, quiconque commence pour les Dolphins devrait être lancé dans des ligues fantastiques, même si c’est Brown ou Johnson. Il y a encore beaucoup à régler ici, alors faites très attention au week-end.

Darrell Henderson Mise à jour COVID

Henderson a été inscrit sur la liste de réserve/COVID samedi dernier, et on ne sait pas quel est son statut pour le moment. La bonne nouvelle est qu’il était apparemment au-dessus de la blessure au quad qui l’a mis à l’écart lors de la semaine 13, mais nous ne pouvons évidemment pas dire avec certitude qu’il sera actif contre les Seahawks.

S’il l’est, il est un incontournable dans ce match d’élite. S’il était à nouveau absent, Sony Michel prendrait le relais et serait un jeu RB1 légitime.