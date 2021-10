Mises à jour de Fantasy Injury: Dernières nouvelles sur George Kittle, Tyler Lockett, Curtis Samuel affectant les débuts et les sièges de la semaine 4

Cela a déjà été une semaine brutale pour les attrapeurs de laissez-passer, comme AJ Brown (ischio-jambiers), Julio Jones (genou), Sterling Shepard (ischio-jambiers), Darius Slayton (ischio-jambiers), Chase Claypool (ischio-jambiers) et Rob Gronkowski (côtes) exclu. La bonne nouvelle est que les propriétaires de football Fantasy savent où ils en sont avec ces joueurs et ont déjà fait des plans alternatifs pour les démarrer, les asseoir. Malheureusement, plusieurs récepteurs clés « discutables », dont George Kittle, Tyler Lockett et Curtis Samuel, nécessiteront de fréquentes vérifications des mises à jour des blessures tout au long de la journée de dimanche.

George Kittle joue-t-il la semaine 4 ?

Kittle (mollet) a réussi à s’entraîner sur une base limitée vendredi et est « discutable » pour le match de dimanche contre Seattle. L’entraîneur des 49ers Kyle Shanahan a déclaré que Kittle est « pas garanti de jouer » et que l’équipe aura une meilleure idée de son statut samedi.

Si Kittle est actif, c’est un incontournable. S’il est absent, Ross Dwelley obtiendra la majeure partie des snaps à TE, mais c’est un jeu risqué. Bien sûr, la plupart des TE sont risqués, mais Seattle a été moyen contre les TE en termes de points de fantaisie.

Tyler Lockett joue-t-il la semaine 4 ?

Lockett (hanche) a raté l’entraînement jeudi mais a participé à une séance complète vendredi, le mettant sur la bonne voie pour jouer contre San Francisco.

N’hésitez pas à jouer à Lockett s’il est actif, ce qui semble être le cas. Il sera toujours un joueur en plein essor, mais il a trop d’avantages à mettre au banc. S’il est une égratignure surprise, Freddie Swain et TE Gerald Everett obtiendraient probablement plus de cibles (en supposant qu’Everett sorte de la liste COVID). Swain est un peu trop risqué à considérer dans la plupart des ligues, mais Everett se retrouverait dans la bulle TE1.

Curtis Samuel joue-t-il la semaine 4 ?

Samuel (aine) a été désigné pour revenir de l’IR cette semaine, et après s’être entraîné jeudi et vendredi, l’entraîneur Ron Rivera a déclaré que Samuel sera actif pour la première fois cette année dimanche.

Il est toujours risqué de commencer quelqu’un après une longue mise à pied en raison d’une blessure à l’aine, mais étant donné que Washington a un affrontement favorable contre les Falcons, Samuel est en jeu en tant que WR3/flex, du moins dans les ligues PPR.