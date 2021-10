Mises à jour de Fantasy Injury: Dernières nouvelles sur Elijah Mitchell, Melvin Gordon, Darrell Henderson affectant la semaine 4, démarrez-les, appelez-les

Peu de postes incitent les propriétaires de football Fantasy à vérifier les mises à jour des blessures de manière aussi fanatique que le porteur de ballon. À l’approche de la semaine 4, au moins six RB clés (Dalvin Cook, Jonathan Taylor, Antonio Gibson, Elijah Mitchell, Darrell Henderson et Melvin Gordon) sont « discutables » et semblent être des décisions prises pendant le match. Nous mettrons à jour cet article toute la journée de dimanche avec les dernières nouvelles sur les RB de fin d’après-midi (vous pouvez trouver des mises à jour sur Cook, Taylor et Gibson ici) afin que vous sachiez qui joue avant de finaliser votre départ, asseyez-vous les décisions.

Pour des mises à jour sur les RB blessés en début de partie Dalvin cuisinier, Antonio Gibson, et Jonathan Taylor, Cliquez ici; pour en savoir plus sur les attrape-passes défoncés George Kittle, Tyler Lockett, et Curtis Samuel, va ici; pour une mise à jour sur Lamar Jackson, Cliquez ici; pour une mise à jour sur Josh Jacobs, Cliquez ici.

Elijah Mitchell joue-t-il la semaine 4 ?

Mitchell a réussi à participer à un entraînement limité vendredi après avoir échoué à s’entraîner au début de la semaine. Il est « discutable » pour le match de dimanche contre Seattle. L’entraîneur des 49ers, Kyle Shanahan, a déclaré que le statut de Mitchell était « dans les limbes » et que sa disponibilité dépendrait de la tolérance à la douleur.

Si Mitchell est absent, ce qui semble probable à ce stade, Trey Sermon sera à nouveau le principal porteur de balle de San Francisco. Cependant, comme nous l’avons vu la semaine dernière, Kyle Juszczyk recevra également des touches. Sermon est un RB2/flex bas de gamme si Mitchell est sorti. Si Mitchell joue, il sera difficile de lui faire confiance, car il partagera probablement les touches avec Sermon.

Darrell Henderson joue-t-il la semaine 4 ?

METTRE À JOUR: Adam Schefter d’ESPN a rapporté samedi soir que Henderson est devrait jouer contre les cardinaux.

Henderson (côtes) s’est entraîné au complet vendredi et est répertorié comme « discutable » pour le match de dimanche contre l’Arizona. L’entraîneur des Rams Sean McVay a déclaré qu’il était « optimiste » Henderson jouera.

Il est peu probable qu’Henderson soit à nouveau absent, mais on ne sait pas comment les Rams partageront les touches RB entre lui et Sony Michel. Nous nous attendons à ce que Henderson obtienne la majeure partie des touches et soit un RB2 / flex décent, mais il comporte certains risques. Si Henderson est absent, Michel est un solide RB2/flex.

Melvin Gordon joue-t-il la semaine 4 ?

Gordon (côtes, jambe) a été limité à l’entraînement toute la semaine et est « discutable » pour le match de dimanche contre Baltimore.

On s’attend à ce que Gordon joue, mais s’il est absent, Javonte Williams verrait une énorme augmentation de valeur et serait un solide RB2. Si Gordon est actif, les deux dos Denver seront des RB2/flex bas de gamme.