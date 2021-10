Mises à jour de Fantasy Injury: Dernières nouvelles sur Dalvin Cook, Antonio Gibson, Jonathan Taylor affectant les décisions de démarrage de la semaine 4

Les propriétaires de Fantasy Football seront en état d’alerte toute la journée de dimanche, car plusieurs porteurs de ballon clés sont « discutables ». Nous nous concentrerons sur les décisions de temps de jeu en début d’après-midi dans cet article (Dalvin Cook, Antonio Gibson, Jonathan Taylor), mais vous pouvez trouver des nouvelles sur les RB en fin d’après-midi ici (Darrell Henderson, Elijah Mitchell, Melvin Gordon). Ces mises à jour sur les blessures seront essentielles avant de finaliser vos décisions de démarrage, de sit ’em de la semaine 4, et nous vous fournirons les dernières nouvelles tout au long de la matinée pour savoir si ces arrières jouent.

Dalvin Cook joue-t-il la semaine 4 ?

Cook (cheville) a été limité à l’entraînement toute la semaine et est officiellement « discutable » pour le match de dimanche contre les Browns.

Étant donné à quel point Cook était proche de s’habiller la semaine dernière, il semble probable qu’il sera actif au cours de la semaine 4. L’entraîneur des Vikings, Mike Zimmer précédemment sous-entendu que tant que Cook est actif, il verra une charge de travail normale, donc les propriétaires de fantasy ne devraient pas hésiter à l’utiliser comme RB1. Si Cook est un scratch surprise, alors Alexander Mattison commencera à nouveau et gérera près de 20 touches, faisant de lui un RB2 dans tous les formats.

Antonio Gibson joue-t-il la semaine 4 ?

Gibson (shin) a raté l’entraînement jeudi et a été limité vendredi, et il est officiellement répertorié comme « discutable » pour le match de dimanche contre Atlanta. L’entraîneur de Washington Ron Rivera a déclaré qu’il était « assez confiant » à propos de Gibson, mais un revers tardif pourrait changer les choses.

Si Gibson joue, il pourrait voir quelques clichés de moins, en particulier lors des passes, mais il est toujours un incontournable contre la faible défense d’Atlanta. S’il est absent, Jaret Patterson et JD McKissic se partageront les touches RB, McKissic étant le meilleur jeu, en particulier dans les ligues PPR.

Jonathan Taylor joue-t-il la semaine 4 ?

Après avoir été limité à l’entraînement toute la semaine, Taylor (genou) a été répertorié comme « discutable » pour le match de dimanche contre Miami.

Taylor est un RB1 s’il est actif. S’il est une égratignure surprise, alors Nyheim Hines et probablement l’appât commercial Marlon Mack obtiendraient l’essentiel des touches RB. Hines serait un solide RB2 dans les ligues PPR et flexible en standard, tandis que Mack serait un flex marginal dans les ligues standard.