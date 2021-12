Mises à jour de Fantasy Injury: Dernières nouvelles sur Austin Ekeler, Elijah Mitchell, Damien Harris, plus affectant le classement RB de la semaine 16

Austin Ekeler, Elijah Mitchell, Damien Harris, Kareem Hunt et D’Andre Swift pourraient tous être « discutables » à l’approche de la semaine 16, et à un moment aussi crucial des éliminatoires du football Fantasy, leurs statuts affecteront puissamment le classement de la semaine 16 à un poste très important. Obtenez les dernières mises à jour des blessures sur chaque joueur ci-dessous.

Pour les mises à jour sur les RB Joe Mixon et Léonard Fournette, Cliquez ici; pour les dernières nouvelles sur les attrape-passes défoncés Chris Godwin, Mike Evans, Julio Jones, et Pat Freiermuth va ici; pour des nouvelles sur AJ Marron, Antonio Brown, et Calvin Ridley, cliquez ici; pour en savoir plus Lamar Jackson, Darren Waller, et Adam Thielen, Cliquez ici. Pour toutes les dernières nouvelles fantastiques, suivez-nous sur Twitter @SN_Fantasy.

Austin Ekeler est-il sur la liste COVID ?

Ekeler aurait été placé sur la liste de réserve/COVID lundi, mais selon le fil de transaction officiel de la NFL, il ne faisait pas partie du groupe de Chargers sur la liste. NBC Sports Edge écrit: « Les meilleurs rédacteurs de beats de l’équipe ont déclaré qu’Ekeler serait placé sur la liste COVID. Il se peut aussi que le test n’ait pas été concluant ou quelque chose du genre. Nous devrions en savoir plus dans les prochaines 24 heures. C’est un peu déroutant, mais nous supposons qu’il devra finalement figurer sur la liste et devra effacer les protocoles COVID.

Avant un affrontement avec Houston, Ekeler serait en mesure d’être le RB1 général, mais s’il ne peut pas y aller, Justin Jackson pourrait certainement se retrouver dans la conversion RB1 face à la cinquième pire défense contre les RB fantastiques. Pour l’instant, nous avons Ekeler comme RB2 dans les ligues standard et PPR. Jackson serait placé au pire parmi les RB2 haut de gamme, et Joshua Kelley aurait une valeur de flex potentielle.

Le point sur la blessure d’Elijah Mitchell

Michell (genou) a terminé le protocole pour les commotions cérébrales, mais est toujours aux prises avec la blessure persistante au genou. Kyle Shanahan a déjà déclaré qu’il n’était pas optimiste quant aux chances de Mitchell de jouer la semaine 16 jeudi soir, nous devrons donc surveiller cela de près. La semaine dernière, Jeff Wilson Jr. a effectué 21 courses pour 110 verges et un touché dans un grand affrontement avec les Falcons. Dans les deux départs de Wilson avant cela, il était calme et improductif. Étant donné que le Tennessee a la défense n ° 2 contre les RB fantastiques, il est difficile de penser qu’il aura une tonne de succès. Pas plus tard que la semaine dernière, les Titans ont limité Najee Harris à seulement 26 verges en 14 touches.

Le sept avant du Tennessee est immensément plus fort que son secondaire, donc cela ressemble plus à un jeu Deebo Samuel-Brandon Aiyuk-George Kittle qu’à un jeu au sol et à la livre. Pour ces raisons, Mitchell serait un simple RB2 bas de gamme s’il joue au RB27 dans les ligues standard et PPR, tandis que Wilson est davantage une considération flexible sans sol sûr.

Le point sur les blessures de Damien Harris

Harris (ischio-jambiers) était limité toute la semaine dernière, mais il semblait qu’il était proche de jouer contre les Colts. Il a finalement été exclu, mais il a de bonnes chances de revenir dans le champ arrière des Pats lors de la semaine 16 lors d’un affrontement avec Buffalo. Évidemment, nous devrons rester à l’écoute pour le mot officiel, mais il est plus susceptible de jouer que de manquer plus de temps.

Buffalo était autrefois un affrontement inquiétant pour les RB, mais Harris, Leonard Fournette et Jonathan Taylor sont quelques noms qui me viennent à l’esprit qui ont arraché d’énormes courses et des jours fantastiques contre lui. Les Bills sont plus un match neutre à ce stade, mais nous avons toujours des inquiétudes concernant Harris. Il est difficile de le voir enlever complètement le champ arrière à Rhamondre Stevenson, surtout s’il est limité dans une certaine mesure. Cela dit, nous le classons comme RB34 dans les ligues standard et PPR. Cependant, il a toujours une chance de se retrouver dans la gamme RB1 grâce à son équité de touché.

Le point sur les blessures de Kareem Hunt

Hunt (cheville, liste de réserve/COVID) fait face à deux choses qui pourraient compliquer son statut de la semaine 16, et comme il n’est pas dans le bâtiment des Browns en ce moment, il est difficile d’avoir une jauge sur sa blessure à la cheville. Nous savons maintenant comment fonctionnent les protocoles COVID, mais nous devrons rester à l’écoute de la cheville.

En fin de compte, nous pensons que son plafond est plus bas qu’il ne l’est habituellement, même s’il joue contre Green Bay. Il est loin d’être en bonne santé et Nick Chubb est frais et efficace ces derniers temps. Si Hunt est absent, il est clair que Chubb assume toute la charge de travail, nous ne sommes donc pas intéressés par D’Ernest Johnson. Si Hunt est actif, considérez-le comme une option flexible de niveau intermédiaire dans les ligues PPR, mais encore une fois, son plancher et son plafond semblent être plus bas que ce à quoi nous nous attendons habituellement et Green Bay est l’une des 12 meilleures défenses contre les RB fantastiques.

Le point sur les blessures de D’André Swift

Swift (épaule) n’a pas participé à un match ou à un entraînement depuis qu’il s’est fait défoncer à Thanksgiving, et il est possible que nous ayons vu le dernier de lui sur ce terrain cette saison. Puisqu’il n’a pas été placé sur IR, ce n’est évidemment pas officiel, mais avec les Lions clairement hors de combat, vous vous demandez si les Lions envisagent de le fermer. S’il reste absent, nous avons un backfield délicat à régler. D’un côté, Craig Reynolds est sorti de nulle part et a joué un bon football, mais Jamaal Williams (réserve/liste COVID) devrait être de retour pour la semaine 16 contre Atlanta.

La semaine dernière, l’entraîneur des Lions Dan Campbell a exprimé un certain optimisme quant à un retour potentiel de Swift, et en ce moment, il est classé comme notre RB21 dans les ligues standard et PPR pour un affrontement favorable contre Atlanta. S’il est absent et que Jamaal Williams, qui est enfin hors de la réserve/COVID, commence, nous allons supposer qu’il servira de défenseur principal, mais Reynolds aura également du travail. Williams devrait être considéré comme un RB2 bas de gamme dans ce cas, mais Reynolds pourrait avoir une certaine valeur de flex. Il convient de noter que Jared Goff est sur la liste de réserve/COVID, et riez si vous voulez, mais son absence pourrait faire baisser l’infraction dans son ensemble. Dans l’ensemble, c’est une situation difficile de naviguer si tôt dans la semaine.