Mises à jour de Fantasy Injury: Dernières nouvelles sur Alvin Kamara, Aaron Jones, Cordarrelle Patterson, plus affectant le classement RB de la semaine 12

Alvin Kamara, Aaron Jones, Cordarrelle Patterson et Elijah Mitchell ont tous été des incontournables lorsqu’ils étaient en bonne santé, mais tous ont raté la semaine dernière en raison de blessures. Leurs disponibilités, qu’elles soient en train de jouer ou inactives, auraient un effet important sur les classements fantastiques de la semaine 12 et les décisions de démarrage, de sit ’em. Chaque porteur de ballon semble être « discutable » avant la liste des matchs de cette semaine, donc connaître les dernières mises à jour sur les blessures sera crucial avant vos décisions d’alignement.

Pour des nouvelles sur les WR blessés Agneau CeeDee et AJ Brown, va ici ; pour en savoir plus sur les joueurs défoncés Justin Field, Michael Carter, et Jordan Howard cliquez ici; pour le dernier sur Calvin Ridley, Kareem Hunt, Logan Thomas, et plus de joueurs sur IR, Cliquez ici; pour les mises à jour sur les WR malades Allen Robinson, Marquise Marron Antonio Brown, et Sterling Shepard, va ici; pour les mises à jour sur Lamar Jackson et plus de QB malades, va ici. Pour toutes les dernières nouvelles fantastiques, suivez-nous sur Twitter @SN_Fantasy.

Semaine 12 : les meilleurs ramassages de renonciation

Le point sur la blessure d’Alvin Kamara

Kamara (genou) s’est entraîné avec une capacité limitée mercredi dernier mais n’a pas repris le terrain d’entraînement et a finalement été exclu vendredi. Cependant, les Saints jouent jeudi lors de la semaine 12, nous n’aurons donc pas beaucoup de temps pour déterminer son statut. Cela signifie également que nous le saurons probablement très tôt. Il n’y a pas beaucoup de place pour la spéculation ici, nous verrons donc ce qui se passera plus tard dans la semaine.

S’il joue, il affrontera Buffalo, qui était la défense n ° 1 contre les RB fantastiques avant que Jonathan Taylor ne les brûle pour plus de 50 points PPR. Cependant, nous n’allons pas réagir de manière excessive ici, nous considérons donc toujours les Bills comme un affrontement difficile. Kamara se classe comme notre RB13 dans les ligues standard et RB9 dans les ligues PPR. La Nouvelle-Orléans est susceptible de le démarrer facilement, et Mark Ingram obtiendra de nombreuses touches dans celui-ci. Il ne serait même pas surprenant qu’Ingram touche Kamara, mais nous savons que Kamara le fait en termes d’efficacité. Son plafond est finalement toujours le RB n ° 1, mais sa blessure et son affrontement le ramènent à un RB1 limite. Si Kamara est absent, Ingram sera un RB2.

CLASSEMENTS PPR SEMAINE 12 :

quart-arrière | De retour | Récepteur large | Fin serré | D/ST | Botteur

Mise à jour sur les blessures d’Aaron Jones

Jones avait un calendrier de retour initial d’une à deux semaines après une blessure au genou au cours de la semaine 10, il est donc possible qu’il revienne ce dimanche. Bien sûr, c’est loin d’être une certitude, et nous devons prêter une attention particulière aux rapports d’entraînement avant dimanche. Green Bay affronte les Rams, qui font partie du top 12 contre les RB fantastiques. Il n’est pas impossible de marquer des points contre, mais avec Jones à moins de 100% s’il est actif, il sera rétrogradé à un RB2 bas de gamme dans la fantasy.

Pour l’instant, nous pensons que Jones manquera probablement une autre semaine et classera AJ Dillon comme RB15 en standard et RB14 dans les ligues PPR.

CLASSEMENT STANDARD DE LA SEMAINE 12 :

quart-arrière | De retour | Récepteur large | Fin serré | D/ST | Botteur

Le point sur les blessures de Cordarrelle Patterson

Patterson (cheville) était en fait assez proche de jouer contre la Nouvelle-Angleterre jeudi dernier, nous pensons donc qu’il sera disponible contre Jacksonville. La défense des Jags n’a pas été aussi mauvaise qu’on pourrait s’y attendre contre les RB Fantasy, mais la forte implication de Patterson dans le jeu de passes signifie qu’il peut être un RB1 n’importe quelle semaine.

Nous l’aimons comme le RB12 dans PPR et RB16 dans les ligues standard. S’il sort à nouveau, les propriétaires de fantasy devraient éviter le comité Falcons de Qadree Ollison, Mike Davis et Wayne Gallman.

Le point sur la blessure d’Elijah Mitchell

Mitchell (doigt) était également sur le point de jouer lors de la semaine 12, mais il a finalement été exclu, ouvrant la voie à Jeff Wilson Jr. pour prendre le départ. Si Mitchell est de retour cette semaine, nous pourrions voir plus de comité avec lui et Wilson, nous devrons donc voir comment cela se passe contre les Vikings.

Cela dit, le Minnesota est la 11e pire défense contre les RB fantastiques, nous classons donc Mitchell comme RB7 en standard et RB15 dans les ligues PPR. Il ne fait pas grand-chose dans le jeu de passes, mais il devrait recevoir plus de 15 courses et être prêt pour les touches précieuses autour de la ligne de but.