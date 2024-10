Call of Duty : mises à jour d’accessibilité et nouvelles fonctionnalités de Black Ops 6

Fabrication Call of Duty® : Black Ops 6 plus accessible permet à davantage de joueurs de se lancer plus facilement dans le jeu, c’est pourquoi l’innovation et l’introduction d’options d’accessibilité dans Call of Duty ont toujours été une priorité. Le menu des paramètres d’accessibilité est accessible par près de la moitié de tous les joueurs, et avec le lancement de Opérations noires 6nous sommes ravis de partager encore plus de mises à jour d’accessibilité et de nouvelles fonctionnalités qui permettront aux joueurs de personnaliser davantage leur expérience.

Dans Opérations noires 6nous lançons une compensation auditive asymétrique, un mode de contraste élevé amélioré, mettons à jour le menu des paramètres d’accessibilité, et bien plus encore. Toutes les fonctionnalités d’accessibilité familières disponibles dans Guerre moderne® III sera également disponible dans Opérations noires 6comme les options de réglage graphique pour réduire le flou de mouvement et les options de réglage du joystick. Poursuivez votre lecture pour plus d’informations sur les nouvelles mises à jour et fonctionnalités d’accessibilité à venir. Opérations noires 6.

Présentation des paramètres de compensation auditive asymétrique