Mises à jour Bigg Boss 16 LIVE: Priyanka Chahar Choudhary et Tina Datta rejoindront d’autres candidats à l’émission Salman Khan

Bigg Boss 16 Grande Première en direct: Enfin, le jour de la première de Bigg Boss 16 est arrivé. Héberger Salman Khan reprendra à nouveau ses fonctions d’hôte dès le premier jour. Les fans qui attendaient Grand Patron 16, nous sommes prêts à vous tenir au courant de tout ce qui se passe ce soir lors de la première. Il y aura une visite de la maison, Salman Khan va faire son entrée fracassante et relancer l’une des émissions de téléréalité les plus attendues à la télévision.

Bien que le buzz ait été minime, les noms ont fait surface tels que Tina Datta, Sreejita De, Sumbul Touqeer, Nimrit Kaur Ahluwalia, Priyanka Chahar Choudhary, et plus de célébrités qui participeraient à Bigg Boss 16 cette fois. Ça a l’air intéressant. Voyons si et lesquels des noms susmentionnés entrent dans la maison ce soir. Lisez la suite pour les mises à jour en direct de Bigg Boss 16 ici :