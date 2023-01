Mises à jour Bengals vs Bills LIVE: prévisions, heure du coup d’envoi, diffusion en continu et prévisions pour le match du tour de division

Le consensus parmi les joueurs et les entraîneurs est qu’il n’y a pas grand-chose à tirer des 18 jeux que les Bengals et les Bills ont joués au cours des neuf premières minutes, deux secondes de leur match du 2 janvier qui a été annulé après l’effondrement de Damar Hamlin.

Mais quatre de ces jeux sont de bon augure pour les Bengals étant donné ce que bon nombre de ces mêmes joueurs et entraîneurs pensent que le match éliminatoire de la ronde divisionnaire de l’AFC de dimanche se résumera à: l’exécution en zone rouge.

“Ce sera probablement la différence dans le match, qui marque des touchés dans la zone rouge – s’ils peuvent nous empêcher d’entrer ou si nous pouvons entrer”, a déclaré le coordinateur offensif des Bengals, Brian Callahan.

Les Bengals ont couru un jeu offensif à l’intérieur de la ligne des 20 verges contre la défense de la zone rouge classée n ° 2 de la ligue ce lundi soir, et c’était une passe de touché de 14 verges de Joe Burrow à Tyler Boyd pour couronner un jeu de cinq, 75 -yard drive pour ouvrir le jeu.

Les Bills se classent au neuvième rang dans l’attaque de la zone rouge et les Bengals au neuvième rang dans la défense de la zone rouge. Ces unités se sont également affrontées lors de la première série offensive de Buffalo. Comme les Bengals quelques minutes plus tôt, les Bills avaient le premier et le but au 14, mais après une passe de 7 verges au premier essai, Josh Allen a lancé des échecs consécutifs et Buffalo a dû se contenter d’un panier.

“Ils en sont tellement fiers”, a déclaré le coordinateur défensif des Bengals, Lou Anarumo, à propos des prouesses de son groupe dans la zone rouge. «Ils ont une (réunion) réservée aux joueurs. Je fais une cassette rapide pour eux vendredi juste après l’entraînement, et ils y vont en groupe, toute la défense. Jessie (Bates) et Vonn (Bell) le font par eux-mêmes. C’est juste une chose de plus pour le peaufiner. Ce truc est payant.

