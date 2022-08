Mises à jour à mi-parcours : Kari Lake est la candidate du GOP pour le poste de gouverneur en Arizona

Mercredi, un vote décisif pour défendre le droit à l’avortement dans le Kansas profondément conservateur s’est répercuté sur le paysage de la campagne à mi-mandat, galvanisant les démocrates et soulignant pour les républicains les risques d’aller trop loin sur l’un des sujets les plus chargés d’émotion de la politique américaine.

La défaite écrasante d’une mesure qui aurait supprimé les protections contre l’avortement de la constitution de l’État a rapidement encouragé les démocrates à défendre plus fermement le droit à l’avortement et même à reprendre une partie du langage utilisé depuis longtemps par les conservateurs contre les excès du gouvernement, en l’utilisant pour qualifier les interdictions d’avortement d’infractions. sur les libertés individuelles. (Mercredi, la marge était de 58,8% à 41,2%.)

“Le tribunal a pratiquement défié les femmes de ce pays de se rendre aux urnes pour rétablir le droit de choisir”, a déclaré le président Biden par vidéo mercredi, alors qu’il signait un décret exécutif visant à aider les Américains à franchir les frontières des États pour les avortements. “Ils n’ont aucune idée du pouvoir des femmes américaines.”

Dans des entretiens, la sénatrice Elizabeth Warren, démocrate du Massachusetts, a exhorté les démocrates à être “à pleine gorge” dans leur soutien à l’accès à l’avortement, et le représentant Sean Patrick Maloney, président de la branche de campagne démocrate de la Chambre, a déclaré que le vote du Kansas offrait un “aperçu”. des attractions à venir » pour les républicains. La représentante Elissa Slotkin, une démocrate du Michigan dans un district hautement compétitif, a publié une déclaration disant que l’accès à l’avortement “touche au cœur de la préservation de la liberté personnelle et de la garantie que les femmes, et non le gouvernement, peuvent décider de leur propre sort”.

Les républicains ont déclaré que les campagnes de mi-mandat seraient définies par les cotes d’approbation désastreuses de M. Biden et les préoccupations économiques.

Les partisans de la mesure qui figurait sur le bulletin de vote, qui aurait supprimé les protections contre l’avortement de la constitution du Kansas, se sont ralliés après l’annonce du résultat mardi. Le crédit… Christopher (KS) Smith pour le New York Times

Les républicains et les démocrates mettent en garde contre la confusion des résultats d’une question de vote à la hausse ou à la baisse avec la façon dont les Américains voteront en novembre, lorsqu’ils pèseront une longue liste de problèmes, de personnalités et leurs points de vue sur le contrôle démocrate de Washington.

“Ajoutez des candidats et une conversation beaucoup plus robuste sur de nombreux autres problèmes, ce seul problème ne va pas conduire le récit national complet que les démocrates espèrent”, a déclaré David Kochel, un vétéran de la politique républicaine dans l’Iowa voisin. Pourtant, M. Kochel a reconnu les risques de dépassement des républicains, alors que les conservateurs sociaux poussent à l’interdiction de l’avortement à quelques exceptions près que les sondages montrent généralement impopulaires.

“La base du GOP est définitivement en avance sur les électeurs qui veulent restreindre l’avortement”, a-t-il déclaré. “C’est la principale leçon du Kansas.”

Les sondages montrent depuis longtemps que la plupart des Américains soutiennent au moins certains droits à l’avortement. Mais les opposants à l’avortement ont été beaucoup plus susceptibles de laisser la question déterminer leur vote, ce qui a conduit à un écart de passion entre les deux côtés de la question. Les démocrates espéraient que la décision de la Cour suprême cet été supprimant le droit constitutionnel à l’avortement changerait cela, alors que les États dirigés par les républicains se précipitaient pour promulguer de nouvelles restrictions et que des interdictions pures et simples de la procédure s’imposaient.

Le vote du Kansas était la preuve la plus concrète à ce jour qu’un large éventail d’électeurs – y compris certains républicains qui soutiennent toujours leur parti en novembre – étaient prêts à repousser. Kansans a rejeté l’amendement dans le comté de Johnson – qui abrite les banlieues populeuses et modérées à l’extérieur de Kansas City – rejetant la mesure avec environ 70% des voix, signe de la puissance de cette question sur les champs de bataille des banlieues à l’échelle nationale. Mais l’amendement a également été rejeté dans des comtés plus conservateurs, car le soutien au droit à l’avortement a dépassé celui de M. Biden en 2020 presque partout.

Après des mois de lutte avec leur propre base désengagée sinon démoralisée, les stratèges et responsables démocrates espéraient que les résultats signaleraient une sorte de réveil. Ils ont fait valoir que le droit à l’avortement est un élément puissant de l’effort visant à qualifier les républicains d’extrémistes et à transformer les élections de 2022 en un choix entre deux partis, plutôt qu’en un référendum uniquement sur les démocrates.

“Les républicains qui se présentent aux élections sont assez ouverts quant à leur soutien à l’interdiction de l’avortement”, a déclaré le sénateur Warren. “Il est essentiel que les démocrates indiquent tout aussi clairement qu’il s’agit d’une différence clé, et les démocrates défendront de laisser la personne enceinte prendre la décision, pas le gouvernement.”

Un référendum de style Kansas sera une rareté cette année électorale, avec seulement quatre autres États censés imposer le droit à l’avortement directement aux électeurs en novembre avec des mesures pour amender leurs constitutions : la Californie, le Michigan, le Vermont et le Kentucky. Cependant, la question est déjà apparue comme un débat déterminant dans certaines courses clés, y compris au Michigan et en Pennsylvanie, où les candidats démocrates au poste de gouverneur se sont présentés comme des remparts contre des restrictions ou des interdictions d’avortement de grande envergure. Mardi, les républicains du Michigan ont nommé Tudor Dixon, un ancien commentateur conservateur, au poste de gouverneur, qui s’est opposé à l’avortement en cas de viol et d’inceste.

Voter à l’élection primaire à Topeka, Kan., Mardi. Le crédit… Katie Currid pour le New York Times

Et en Pennsylvanie, Doug Mastriano, le candidat républicain d’extrême droite au poste de gouverneur, a déclaré: “Je ne cède pas la place aux exceptions” lorsqu’on lui a demandé s’il croyait aux exceptions pour le viol, l’inceste ou la vie de la mère. Les concours du gouverneur dans des États comme le Wisconsin et la Géorgie pourraient également affecter directement les droits à l’avortement.

D’autres tests de l’impact de l’avortement sur les races arrivent plus tôt. Au nord de New York, un démocrate qui se présente à une élection spéciale à la Chambre ce mois-ci, Pat Ryan, a fait du droit à l’avortement une pièce maîtresse de sa campagne, faisant de la course une autre mesure du pouvoir de la question cette année.

“Nous devons intensifier et nous assurer que nos libertés fondamentales sont protégées et défendues”, a déclaré M. Ryan, l’exécutif du comté d’Ulster à New York, qui avait suivi de près les résultats du Kansas.

Les opposants au référendum du Kansas se sont penchés sur ce message de « liberté », avec publicité qui ont présenté cet effort comme rien de moins qu’un mandat gouvernemental – un anathème pour les électeurs longtemps méfiants à l’égard d’une trop grande intervention de Topeka et de Washington – et parfois sans utiliser du tout le mot « avortement ».

Certains messages visaient des électeurs modérés, souvent de banlieue, qui ont basculé entre les partis lors des récentes élections. Les stratèges des deux partis ont convenu que les droits à l’avortement pourraient être importants pour ces électeurs, en particulier les femmes, à l’automne. Les démocrates ont également souligné la preuve que la question pourrait également faire augmenter la participation parmi leurs électeurs de base.

Après la décision de la Cour suprême, les démocrates se sont inscrits pour voter à un rythme plus rapide que les républicains du Kansas, selon une note de Tom Bonier, directeur général de TargetSmart, une société de données démocrate. M. Bonier a déclaré que son analyse a révélé qu’environ 70% des Kansans qui se sont inscrits après la décision du tribunal étaient des femmes.

“C’est une faute professionnelle de ne pas continuer à centrer cette question pour le reste de cette saison électorale – et au-delà”, a déclaré Tracy Sefl, une stratège démocrate. “Ce que les démocrates devraient dire, c’est que pour les Américains, votre chambre est sur le bulletin de vote en novembre.”

Au sein du Parti démocrate, il y a eu un débat féroce depuis que Roe a été renversé sur l’importance de parler du droit à l’avortement à une époque de hausse des prix et d’économie chancelante – et cela risque de s’intensifier. Il y a toujours le risque, avertissent certains stratèges de longue date, de se laisser distraire des problèmes qui, selon les sondages, préoccupent toujours la plupart des Américains.

Le sénateur Brian Schatz, démocrate d’Hawaï, a déclaré qu’il comprenait l’hésitation des piliers du parti.

“L’énergie est du côté du droit à l’avortement”, a-t-il déclaré. “Pendant des décennies, cela n’a pas été vrai, il est donc difficile pour certaines personnes qui ont traversé de nombreuses batailles difficiles et de nombreux États difficiles de reconnaître que le sol a changé sous elles. Mais c’est le cas.

Il a exhorté les démocrates à ignorer les sondages qui ont montré que l’avortement n’était pas un problème de premier plan, ajoutant que “les électeurs s’inspirent des dirigeants” et que les démocrates doivent discuter davantage de l’accès à l’avortement. “Lorsque votre sondeur ou votre stratège dit:” Prenez une question sur l’avortement et éloignez-vous d’elle “, vous devriez probablement résister”, a-t-il déclaré.

Un sondage de la Kaiser Family Foundation publié cette semaine a montré que la question de l’accès à l’avortement était devenue plus importante pour les femmes de 18 à 49 ans, avec un bond de 14 points de pourcentage depuis février pour celles qui disent que ce sera très important pour leur vote en élections de mi-mandat, jusqu’à 73 pour cent.

C’est à peu près égal à la part des électeurs dans l’ensemble qui ont déclaré que l’inflation serait très importante cet automne – et un signe de la façon dont l’avortement animé est devenu pour de nombreuses femmes.

Pourtant, les républicains ont déclaré qu’ils ne laisseraient pas leur attention se détourner des problèmes qu’ils martelaient depuis des mois.

“Cet automne, les électeurs considéreront l’avortement aux côtés de l’inflation, de l’éducation, de la criminalité, de la sécurité nationale et du sentiment que personne à Washington contrôlé par les démocrates ne les écoute ou ne se soucie d’eux”, a déclaré Kellyanne Conway, sondeur républicain et ancien haut responsable de Trump White. Conseiller de maison.

Michael McAdams, le directeur des communications du Comité du Congrès national républicain, a déclaré que si les démocrates concentraient la campagne d’automne sur l’avortement, ils ignoreraient l’économie et les prix record : “le problème n° 1 dans chaque district concurrentiel”.

L’un des démocrates les plus menacés de la Chambre, le représentant Tom Malinowski du New Jersey, a convenu que “l’économie est le problème déterminant pour les gens”.

“Mais il y a une relation ici, parce que les électeurs veulent que les dirigeants se concentrent sur la lutte contre l’inflation, et non sur l’interdiction de l’avortement”, a-t-il déclaré. M. Malinowski, qui a déclaré qu’il prévoyait de faire de la publicité sur le droit à l’avortement, a déclaré que les résultats au Kansas avaient confirmé pour lui l’importance de l’avortement et le désir du public de tenir le gouvernement à l’écart de telles décisions personnelles.

“Il y a une énorme énergie parmi les électeurs et les électeurs potentiels cet automne pour faire valoir ce point”, a-t-il déclaré.

Pierre Boulanger a contribué aux reportages de Washington.