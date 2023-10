Misère pour les automobilistes alors que la réduction du HS2 de Rishi Sunak « devrait mettre un demi-million de camions supplémentaires sur la route »

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Les réductions de Rishi Sunak dans HS2 laisseront davantage d’automobilistes dans les embouteillages alors que les entreprises abandonnent leur projet de déplacer le fret des camions vers le rail, ont prévenu les patrons des transports.

La phase nord du HS2 devait créer un espace permettant de retirer de la route un demi-million de camions par an – un exploit qui, selon les entreprises, sera désormais impossible.

Après l’abandon de cette partie du projet, le Premier ministre a été accusé de volte-face « insensé et contre-productif » – et a averti que sa politique entraînerait « d’importants arriérés sur nos routes déjà encombrées ».

Ce coup de semonce intervient après que M. Sunak a dévoilé un « plan pour les conducteurs » et a réaffecté des milliards du budget HS2 à la modernisation des routes dans le but de se présenter comme l’ami des automobilistes.

Lors de son discours à la conférence la semaine dernière, il a également déclaré que l’argent du HS2 pourrait être utilisé pour moderniser les routes, notamment l’A1, l’A2, l’A5 et la M6 – bien qu’il ait depuis déclaré que de telles propositions étaient « indicatives » et pourraient ne pas se réaliser.

Mais les chiffres analysés par les sociétés de transport prévoient qu’il y aura 500 000 déplacements de camions supplémentaires sur les routes suite à l’annulation de la ligne ferroviaire vers Manchester – soit à peu près l’équivalent d’un trajet supplémentaire par an pour chaque poids lourd immatriculé en Grande-Bretagne.

HS2 a été conçu pour soulager les lignes ferroviaires existantes, laissant plus d’espace pour les services locaux et les itinéraires de fret.

Andy Bagnall, directeur général de Rail Partners, qui représente les sociétés mères des opérateurs ferroviaires, y compris les sociétés de fret, a déclaré : « Une décision de cette ampleur aura des conséquences ressenties pendant des générations par l’industrie ferroviaire, sa chaîne d’approvisionnement, les passagers et les clients du fret.

« L’annulation de la section nord du HS2 signifie une capacité moindre pour le fret ferroviaire et, à terme, davantage de camions encombrant nos routes, les entreprises cherchant à décarboner leurs chaînes d’approvisionnement étant limitées dans leurs options pour déplacer les marchandises des routes vers les rails. »

M. Bagnall a déclaré qu’il était désormais « encore plus critique » pour le gouvernement d’investir et de fixer « un objectif ambitieux de croissance du fret pour maintenir la confiance des investisseurs et définir les projets stratégiques de fret qui seront poursuivis pour créer des capacités en l’absence du HS2 ».

Les entreprises affirment qu’un seul train de marchandises retire l’équivalent d’environ 129 camions des routes britanniques. Il existe environ 500 000 poids lourds agréés en Grande-Bretagne, qui ont effectué 153 millions de trajets de poids lourds au cours des 12 mois précédant juin 2022.

Le Premier ministre Rishi Sunak a annoncé les coupes budgétaires lors de la conférence du Parti conservateur (Danny Lawson/PA) (Fil PA)

Les entreprises qui comptaient utiliser cette nouvelle capacité ont également critiqué la décision du gouvernement, avertissant qu’elle affecterait le commerce mondial et la chaîne d’approvisionnement du Royaume-Uni.

« L’annulation de la deuxième phase du HS2 aura un impact massif sur le réseau ferroviaire du pays. Sans cette capacité supplémentaire vitale, les projets visant à améliorer les services de fret et de passagers du Royaume-Uni seront limités », a déclaré Alex Veitch, directeur des politiques et des connaissances à la Chambre de commerce britannique.

« Chaque train libéré par la capacité du HS2 avait le potentiel de retirer jusqu’à 129 camions de la route. Ce serait également une occasion perdue de construire un système de transport de marchandises à faible émission de carbone.

« Et cela affectera notre commerce mondial : un conteneur maritime sur quatre arrivant ou partant d’un port est transporté par chemin de fer, et une capacité supplémentaire est nécessaire de toute urgence. »

Wera Hobhouse, porte-parole des libéraux-démocrates en matière de transports, a déclaré : « Il s’agit d’une nouvelle promesse non tenue de Rishi Sunak, qui finira par provoquer d’importants arriérés sur nos routes et nos lignes ferroviaires déjà encombrées. »

S’exprimant après le discours de M. Sunak, le secrétaire aux Transports, Mark Harper, a déclaré qu’« économiser les 36 milliards de livres sterling que nous devions dépenser » pour HS2 et « investir chaque centime » dans des projets de transports alternatifs était « une décision dont je suis fier ».