Mise sous tension via la façade : maximiser l’énergie grâce au photovoltaïque intégré au bâtiment

Bâtiment de 40 étages utilisant les produits ClearVue BIPV, des vitrages solaires et un revêtement solaire. Image gracieuseté de ClearVue

Les gens affirment souvent que trouver des solutions intelligentes aux problèmes nécessite une approche créative qui implique de sortir des sentiers battus. Cette prémisse est devenue une idée largement acceptée dans le domaine de la technologie, où de nombreuses avancées historiques ont émergé grâce à des méthodes innovantes. Parmi les exemples marquants de production d’électricité figurent la découverte de l’effet photovoltaïque par Edmund Becquerel en 1839 et le développement du premier panneau solaire commercial par Charles Fritts plus tard au cours de ce siècle. Ces étapes ont permis l’intégration des panneaux solaires en tant que composants essentiels de la production d’énergie propre dans l’architecture, entraînant ainsi une transition significative vers les énergies renouvelables.

Ce changement se manifeste actuellement comme un point de basculement entre la production d’électricité et l’environnement bâti, motivé par une transition qui favorise la pensée créative et encourage de nouvelles perspectives. Aujourd’hui, la production d’énergie durable va au-delà de la simple installation de panneaux solaires sur les toits ; il vise à intégrer divers éléments de construction dans le système énergétique. Photovoltaïque intégré au bâtiment (BIPV) de ClearVue illustre cette innovation en exploitant presque tous les composants de façade comme sources de production d’énergie. Cette vision ouvre de nouvelles possibilités pour la conception de structures urbaines, favorisant une approche plus durable qui s’aligne sur les besoins contemporains.

Avec l’aimable autorisation de ClearVue

Cette approche permet à l’énergie solaire de transcender les toits, évitant ainsi le besoin de structures dont l’intégration esthétique dans les bâtiments peut être difficile. Il est désormais possible de générer de l’énergie à partir de différentes surfaces, notamment les fenêtres, les écoinçons, les garde-corps et les murs-rideaux, entre autres. Cela maximise l’efficacité énergétique et libère les toits pour les jardins urbains ou les zones de loisirs, créant ainsi des espaces multifonctionnels. De plus, ces systèmes maintiennent la cohérence visuelle du design, imitant des textures telles que la pierre, la brique, le bois ou le métal dans différents designs et options de couleurs, contribuant ainsi à une intégration harmonieuse dans l’environnement urbain.

Bardage solaire – Marbre. Image gracieuseté de ClearVue

Écoinçon solaire. Image gracieuseté de ClearVue

Suite à ces progrès, il est crucial de lutter contre la perte d’énergie et l’inefficacité thermique associées aux surfaces vitrées. L’intégration de solutions telles que les fenêtres solaires peut conduire à des transformations importantes. Ces fenêtres génèrent de l’énergie tout en offrant un faible coefficient de gain de chaleur solaire (SHGC) et des avantages thermiques supplémentaires qui réduisent la charge de refroidissement. En conséquence, les bâtiments peuvent convertir la lumière du soleil en électricité et fonctionner avec une consommation d’énergie réduite tout en générant une partie de l’énergie dont ils ont besoin, favorisant ainsi une plus grande durabilité dans l’utilisation des ressources.

En s’appuyant sur cette base, la combinaison d’éléments tels que le verre de vision, l’allège, le revêtement, la balustrade et les lucarnes peut créer une véritable enveloppe de bâtiment solaire, rapprochant ainsi l’objectif d’atteindre une consommation énergétique nette zéro d’ici 2050. ClearVue a développé des modèles théoriques de bâtiments dans diverses régions, indiquant qu’une enveloppe solaire pourrait compenser la consommation d’énergie. Ces modèles suggèrent que les bâtiments pourraient générer entre 63 % et 103 % de l’énergie nécessaire à leur fonctionnement, ce qui marquerait une avancée significative vers l’autosuffisance énergétique.

Production d’énergie avec les produits ClearVue BIPV. Image gracieuseté de ClearVue

Ces données sont particulièrement pertinentes étant donné tendance identifiée par l’entreprise concernant la réduction progressive du ratio fenêtre sur mur (WWR) du secteur, diminuant de 70% à 60% voire 50% pour limiter les déperditions énergétiques par le vitrage. Toutefois, ces réductions pourraient ne plus être nécessaires si les systèmes BIPV sont intégrés. Cette incorporation préserve non seulement la lumière naturelle et l’esthétique architecturale, mais permet également aux espaces intérieurs de bénéficier d’un éclairage adéquat tout en minimisant la consommation d’énergie.

Partout dans le monde, les solutions BIPV peuvent être observées dans des projets comme le Atrium du centre commercial Warwick et Serre Aqua Ignis Sendai au Japonqui utilise une technologie solaire transparente pour optimiser la production d’énergie tout en améliorant la capacité de la serre à faire pousser des plantes. Un autre exemple notable est le Centre de formation et de bien-être CFMEU en Australiequi a reçu à la fois les certifications GreenStar 5 étoiles et WELL Gold. Cette installation démontre sa capacité à intégrer la technologie solaire de manière transparente dans la façade du bâtiment, contribuant ainsi à son efficacité énergétique et à sa durabilité.

Serre R&D de l’Université Murdoch : Perth, Australie. Image gracieuseté de ClearVue

Avec l’aimable autorisation de ClearVue

La mise en œuvre de ces systèmes améliore non seulement l’efficacité énergétique, mais transforme également la façon dont nous concevons et concevons nos environnements de vie. Cette évolution signifie un changement dans les stratégies de conception orientées vers la durabilité, transformant les bâtiments de simples abris en actifs précieux qui contribuent à réduire l’impact environnemental et à générer de l’énergie propre. En favorisant un environnement qui donne la priorité à l’innovation dans l’intégration de l’énergie solaire, un avenir émerge dans lequel chaque structure joue un rôle plus actif dans la réponse aux défis contemporains.

Verre à vision solaire. Image gracieuseté de ClearVue

