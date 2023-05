Mise en scène pour que le président ou les législateurs équatoriens soient chassés de leurs fonctions

QUITO, Équateur (AP) – L’Équateur a été enfermé mardi dans une confrontation entre son président conservateur et sa législature dirigée par l’opposition qui faisait du pays la dernière nation latino-américaine déchirée entre des pouvoirs constitutionnels rivaux.

La confiance des dirigeants de l’opposition dans l’obtention des 92 voix nécessaires pour destituer le président Guillermo Lasso cette semaine a semblé s’affaiblir au cours d’une session législative d’une heure au cours de laquelle les législateurs ont présenté ce qu’ils ont qualifié de preuve d’actes répréhensibles.

Lasso, qui s’est défendu pendant la session, pouvait encore dissoudre la législature pour conserver son poste et gouverner par décret comme le permet la constitution équatorienne.

Quoi qu’il arrive cette semaine, la confrontation a ajouté de l’instabilité politique aux problèmes tourmentant les Équatoriens, plus récemment une augmentation de la violence liée à la drogue, y compris plusieurs massacres dans les prisons au cours des deux dernières années.

Les Équatoriens ont longtemps considéré la vie quotidienne comme stable par rapport à ses voisins, la Colombie et le Pérou. Mais beaucoup dans le pays sont devenus irrités par l’incapacité de leurs élus à faire face au chômage, à la violence, à l’extorsion par des gangsters et à la petite délinquance.

Les gens ont le sentiment que le gouvernement est « totalement déconnecté de leurs besoins les plus urgents », a déclaré Laura Lizarazo, analyste senior couvrant l’Équateur et la Colombie pour la société mondiale Control Risks.

« Nous prévoyons que la détérioration progressive en termes de sécurité que l’Équateur a connue l’année dernière persistera », a-t-elle déclaré.

Les législateurs accusent Lasso de ne pas être intervenu pour mettre fin à un contrat entre la société publique de transport pétrolier Flota Petrolera Ecuatoriana et l’entité privée Amazonas Tankers. Les accusateurs soutiennent que Lasso savait que le contrat était plein d’irrégularités et coûtait des millions de pertes à l’État.

Lasso, un ancien banquier, a été élu en 2021 et s’est heurté dès le départ à une forte opposition à l’Assemblée nationale de 137 membres.

Le président, qui a eu des problèmes médicaux tout au long de son mandat, est arrivé à la procédure de destitution à l’Assemblée mardi après qu’elle ait commencé, tenant le bras d’une personne pendant qu’il marchait.

Lasso a catégoriquement rejeté les accusations, insistant sur le fait qu’il n’y avait aucune preuve ou témoignage d’actes répréhensibles, et a parlé avec sarcasme de la procédure de destitution.

« Je voudrais commencer par exprimer ma gratitude aux membres de l’Assemblée… qui se sont consacrés à ce processus sans fondement avec tant d’esprit », a déclaré Lasso. « Je veux les reconnaître profondément parce qu’ils ont repoussé les limites de l’imagination humaine. »

C’est la deuxième fois que l’opposition tente de destituer Lasso, mais elle n’a pas obtenu suffisamment de voix l’année dernière.

Lasso n’a pas dit au cours de la session s’il dissoudrait l’Assemblée. Il a déclaré à des journalistes étrangers en avril qu’il n’hésiterait pas à le faire si son renvoi était imminent. Cette décision lui permettrait de gouverner par décret jusqu’à la tenue des élections présidentielles et législatives.

Pendant plus d’une heure, la députée Viviana Veloz a présenté des vidéos et des documents qu’elle a qualifiés de preuves « irréfutables » des irrégularités alléguées, y compris les tarifs de fret. Elle a déclaré que les dommages causés à l’État étaient estimés à plus de 6 millions de dollars.

Un autre député de l’opposition à l’Assemblée, Estaban Torres, a déclaré vouloir « être très clair avec le pays sur le fait que le président Lasso n’est pas accusé de s’être approprié l’argent public à son profit » mais de ne pas être intervenu pour bloquer le contrat.

Andrea Endara, professeur de sciences politiques à l’Université Ecotec de l’Équateur, a déclaré que l’option de dissoudre l’Assemblée conditionnerait le vote en faveur du président. Mais elle a averti que « les votes peuvent changer jusqu’à la dernière seconde » et « en politique, tout est possible ».

La procédure de mise en accusation est distincte de l’enquête pénale. Le bureau du procureur de l’Équateur a ouvert une enquête préliminaire, mais Lasso n’a pas été inculpé au pénal.

L’avocat constitutionnel Andre Benavides a déclaré que les accusations portées contre Lasso ne correspondent pas à une affaire de détournement de fonds car ni le préjudice causé à l’État ni le prétendu avantage personnel du président n’ont été établis.

Dans les rues de l’Equateur, la lutte politique engendre l’incertitude.

Rodrigo Garcés, un marchand de pièces automobiles, a rejeté mardi l’idée de destituer le président. Il a qualifié l’Assemblée d' »inutile » et a déclaré que l’instabilité créée par la procédure de destitution « nuit à tout le monde ».

Pendant ce temps, la retraitée Luisa Coba a déclaré que le départ de Lasso apporterait des jours meilleurs au pays, « parce qu’il n’a rien fait » alors que la pauvreté et la criminalité augmentent et que les médicaments se font rares.

L’écrivain de l’Associated Press Regina Garcia Cano a rapporté de Mexico.

Regina Garcia Cano et Gonzalo Solano, Associated Press