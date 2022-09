Mise en scène pour le festival de musique du 1er au 2 octobre dans le parc d’État d’Illini – Shaw Local

Le festival de musique Fresh From the Midwest reviendra de 11 h à 17 h le samedi 1er octobre et le dimanche 2 octobre au parc d’État d’Illini à Marseille pour sa deuxième tentative après la pluie du festival de l’année dernière.

Les Belle Rangers, le Gaffney Davis Band, les River Valley Rangers, Christine Eltrevoog, Chris Farrell et Aaron Kelly auront une plus grande et meilleure scène à jouer après que la section locale 393 des ouvriers ait construit une scène surélevée avec un abri dans l’espoir que le spectacle continue si le le temps ne tient pas.

David Raikes, directeur commercial à la retraite de la section locale 393 et ​​membre du conseil d’administration de la Fondation du parc d’État d’Illini, a déclaré que l’événement de l’année dernière avait attiré des milliers de personnes au parc d’État d’Illini avant que la pluie n’emporte la foule, et il espère que l’événement de cette année attirera plus d’attention sur le parc. Raikes espère amasser 75 000 $ pour construire un nouveau terrain de jeu accessible aux personnes handicapées et refaire une partie de l’aménagement paysager autour du parc pour le rendre plus attrayant.

“Nous sommes bénis d’avoir un parc d’État comme celui-ci dans notre arrière-cour”, a déclaré Raikes. “Les améliorations apportées au parc d’État d’Illini au fil des ans ont été minimes en raison de la situation financière de l’État au fil des décennies, mais nous construisons maintenant cette étape, le stand de concession est en cours de rénovation et un nouvel abri remplace l’ancien.”

Raikes a déclaré que le parc d’État d’Illini était une destination pour les citoyens de Marseille depuis longtemps, mais qu’il est depuis devenu un lieu de débordement du parc d’État de Starved Rock le week-end.

Raikes a été rejoint par Mike Farrare, Ron Hickey, Sr., Mark Parisot et Billy Peters pour construire la structure qui deviendra bientôt une scène.