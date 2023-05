Mise en scène pour le dépouillement des votes lors des élections à l’Assemblée du Karnataka

Le dépouillement des votes pour les élections du 10 mai à l’Assemblée du Karnataka, qui a été témoin d’une compétition féroce entre les rivaux du BJP et le Congrès, aura lieu aujourd’hui.

Les parties, y compris les JD (S), attendent avec impatience de connaître le résultat, car l’assemblée suspendue est une possibilité.

La fortune électorale des principaux dirigeants – le ministre en chef Basavaraj Bommai du BJP, les poids lourds du Congrès Siddaramaiah et DK Shivakumar et JD(S)’ HD Kumaraswamy, parmi beaucoup d’autres, sera connue.

Le dépouillement commencera à 8 heures du matin dans 36 centres à travers l’État, et les responsables du scrutin s’attendent à ce qu’une image claire du résultat soit susceptible d’émerger d’ici midi.

Des dispositions de sécurité élaborées ont été prises dans tout l’État, en particulier dans et autour des centres de comptage, pour éviter tout incident fâcheux, ont déclaré des sources officielles à Press Trust of India.

L’État a enregistré un taux de participation « record » de 73,19% lors du vote du 10 mai pour élire des représentants aux 224 membres de l’Assemblée.

Alors que la plupart des sondages à la sortie des urnes prédisent une lutte serrée entre le Congrès et le BJP, les dirigeants des deux partis semblent « nerveux » quant au résultat, tandis que le JD(S) semble s’attendre à un verdict suspendu, ce qui lui permettrait de jouer un rôle dans constitution du gouvernement. La plupart des sondeurs ont donné un avantage au Congrès sur le BJP au pouvoir, tout en indiquant la possibilité d’une Assemblée suspendue dans l’État.

Après avoir misé sur le mastodonte Narendra Modi, le BJP au pouvoir cherche à briser un sondage vieux de 38 ans où le peuple n’a jamais voté le parti sortant au pouvoir, tandis que le Congrès espère une victoire de rappel moral pour lui donner beaucoup – avait besoin d’une marge de manœuvre et d’un élan pour se positionner comme le principal acteur de l’opposition lors des élections de 2024 à Lok Sabha.

Il reste également à voir si l’ancien Premier ministre HD Deve Gowda-led JD(S) émergera comme un « faiseur de rois » ou un « roi » en détenant la clé de la formation du gouvernement, en cas de verdict suspendu, comme il l’a fait. fait dans le passé.

Comme c’est la tendance depuis environ deux décennies, le Karnataka a été témoin d’une compétition à trois, avec un combat direct entre lesdits partis dans la plupart des circonscriptions.

Le parti Aam Aadmi (AAP), au pouvoir à Delhi et au Pendjab, a également présenté ses candidats. Il y avait aussi quelques petits partis dans la mêlée dans quelques circonscriptions.

« Un gouvernement à pleine majorité » était le discours fort des dirigeants de tous les partis politiques lors de la campagne à haut décibel et sans retenue qui s’est terminée lundi, alors qu’ils insistaient sur l’obtention d’un mandat clair pour former un gouvernement fort et stable, contrairement à ce qui s’est passé après les élections de 2018.

Le BJP était alors devenu le plus grand parti en remportant 104 sièges, suivi du Congrès avec 80 sièges et du JD(S) 37. Il y avait aussi un membre indépendant, tandis que le BSP et le Karnataka Pragnyavantha Janatha Party (KPJP) avaient chacun un législateur. élu.

Lors des élections de 2018, le Congrès a recueilli une part des voix de 38,04 %, suivi du BJP (36,22 %) et du JD(S) (18,36 %).

Aucun parti n’obtenant une majorité claire à l’époque et alors que le Congrès et le JD(S) tentaient de forger une alliance, BS Yediyurappa du BJP, qui était le plus grand parti, a revendiqué et formé le gouvernement. Cependant, il a été dissous dans les trois jours, avant un vote de confiance, car l’homme fort du BJP n’a pas été en mesure de rassembler les chiffres requis.

Par la suite, l’alliance Congrès-JD (S) a formé le gouvernement avec Kumaraswamy comme ministre en chef, mais la dispense bancale s’est effondrée en 14 mois, déclenchée par la démission de 17 législateurs de la coalition au pouvoir et leur défection ultérieure au BJP. Cela a permis le retour au pouvoir du BJP. Lors des scrutins partiels organisés par la suite en 2019, le parti au pouvoir a remporté 12 sièges sur 15.

Dans l’Assemblée sortante, le BJP au pouvoir compte 116 députés, suivi du Congrès 69, du JD(S) 29, du BSP un, des indépendants deux, du président un et des six vacants (à la suite de décès et de démissions pour rejoindre d’autres partis avant les élections).

