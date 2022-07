Mise en scène alors que 6500 athlètes s’affrontent pour les plus grands honneurs ; Cérémonie d’ouverture le jeudi

Les 6 500 sportifs et officiels d’équipe d’un nombre record de 72 nations et territoires se réuniront à Birmingham et dans la région des West Midlands en Angleterre pour la 22e édition des Jeux du Commonwealth qui débuteront jeudi, dans l’espoir de réclamer l’argenterie des 280 médailles à être disputée dans 19 sports.

Deuxième plus grande extravagance sportive multidisciplinaire après les Jeux olympiques, les Jeux du Commonwealth de Birmingham 2022 ont des concurrents de 72 nations et territoires inscrits pour concourir, égalant le record détenu par l’édition 2002 à Manchester. Les Jeux s’ouvriront par une cérémonie d’ouverture de gala jeudi et les compétitions commenceront tôt vendredi.

Les Jeux du Commonwealth de Birmingham 2022 sont uniques car, pour la première fois dans un événement sportif multinational et multidisciplinaire, il y aura plus d’événements pour les compétitrices féminines que leurs homologues masculins. Birmingham comptera 136 épreuves féminines contre 134 épreuves masculines. Il y aura 10 épreuves par équipes mixtes.

Alors que le basketball 3×3 fait ses débuts aux Jeux du Commonwealth, le cricket sous la forme du T20 féminin revient au calendrier des compétitions après l’édition 1998 à Kuala Lumpur.

Au total, 61 nations ont remporté des médailles aux Jeux du Commonwealth jusqu’à présent et les organisateurs espèrent que quelques autres pays remporteront leurs premières médailles en 2022.

Cependant, les fans indiens devront peut-être garder leurs espoirs en échec cette fois-ci, car le décompte global des médailles du pays en pâtira en raison de la non-inclusion du tir et du tir à l’arc. L’Inde avait remporté 66 médailles lors de la précédente édition des Jeux du Commonwealth qui s’est tenue à Gold Coast en Australie et le tir a contribué à 16 d’entre elles, dont sept des 26 médailles d’or remportées par l’Inde. Les Indiens participeront à 15 disciplines sportives à Birmingham.

Bien que les Indiens s’attendent à décrocher quelques médailles en parasports et en athlétisme pour combler le manque à gagner, cela ne suffira peut-être pas encore. Cependant, s’ils parviennent à égaler leur récolte de 66 médailles sur la Gold Coast, cela marquerait une énorme augmentation pour le contingent qui a déjà perdu un médaillé sûr du lanceur de javelot Neeraj Chopra, qui ne défendra pas la médaille d’or qu’il a remportée. en Côte d’Or.

Chopra a dû se retirer des Jeux du Commonwealth en raison d’une blessure qu’il a subie lors des Championnats du monde d’athlétisme dans l’Oregon, aux États-Unis, où il a remporté la première médaille d’argent de l’Inde aux Championnats du monde malgré une performance globale inférieure à la moyenne.

Avec le tir hors de l’équation, l’Inde devrait remporter une riche collection de médailles de lutte, d’haltérophilie, de badminton, de tennis de table, de squash et d’athlétisme. Selon une estimation prudente, les Indiens devraient franchir la barre du demi-siècle, mais égaler leur meilleur total de médailles de plus de 100 réalisé lors de l’édition 2010 à New Delhi pourrait s’avérer une grande demande pour les quelque 215 sportifs qui participeront à Birmingham. .

Outre le tir et le tir à l’arc, d’autres sports qui manqueront au programme sportif de Birmingham sont la natation artistique, le basket (5×5), le bowling, l’escrime, l’aviron et le water-polo.

L’Australie devrait dominer les jeux et le tableau des médailles comme elle l’a fait lors des dernières éditions. Ils ont remporté 2 419 médailles aux Jeux du Commonwealth, qui ont commencé en 1930 sous le nom de Jeux de l’Empire britannique, et devraient ajouter environ 200 médailles à ce décompte.

Les hôtes anglais espèrent utiliser les conditions locales à leur avantage et donner du fil à retordre à l’Australie.

Le Canada et l’Afrique du Sud espèrent également améliorer leur décompte de Gold Coast et donner à l’Angleterre et à l’Australie un dur combat en natation, cyclisme et gymnastique.

Les compétitions se dérouleront sur 15 sites répartis dans la région des West Midlands, le cyclisme sur piste se déroulant au vélodrome de Lee Valley à Londres.

