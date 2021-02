WASHINGTON – Lorsque le Sénat se réunira mardi pour le deuxième procès en destitution de l’ancien président Donald Trump, les républicains devraient marteler un argument de longue date pour saper l’affaire avant même que le débat ne commence.

Peu importe les accusations portées contre Trump pour son rôle dans l’incitation présumée d’une foule qui a pris d’assaut le Capitole américain le 6 janvier, disent les sénateurs du GOP et les avocats de Trump, car le procès lui-même est inconstitutionnel.

« Je suis prêt à mettre fin au procès de destitution parce que je pense qu’il est manifestement inconstitutionnel », a déclaré le sénateur Lindsey Graham, RS.C. et un allié de Trump, a affirmé dimanche sur CBS « Face the Nation », en répétant le mot « inconstitutionnel » six fois de plus. « Cette mise en accusation, aux yeux de la plupart des républicains, est un exercice inconstitutionnel. »

L’avocat de Trump a détaillé un argument similaire dans un mémoire de 78 pages déposé auprès du Sénat lundi.

« On demande au Sénat de faire quelque chose de manifestement ridicule: essayer un simple citoyen dans un processus qui vise à le démettre d’un poste qu’il n’occupe plus », ont écrit les avocats.

Les érudits constitutionnels sont divisés sur la question de savoir si les rédacteurs avaient l’intention de permettre au Sénat de tenir un procès en destitution pour une ancien président, bien qu’il soit beaucoup plus facile de trouver des experts qui le jugent approprié – et pas seulement à gauche. L’avocat conservateur Chuck Cooper a jeté une clé dans l’argument du GOP au cours du week-end avec un éditorial du Wall Street Journal qui défendait la constitutionnalité du procès.

Près de 150 constitutionnalistes des deux extrémités du spectre politique ont signé le mois dernier une lettre ouverte affirmant que le procès reposait sur des bases juridiques solides.

Le Sénat commencera à entendre l’affaire mardi, près de trois semaines après que Trump a quitté ses fonctions et que le président Joe Biden a emménagé à la Maison Blanche. Une condamnation au Sénat nécessiterait une majorité des deux tiers – soit 17 votes républicains si les 50 démocrates le soutiennent – un résultat que la plupart des observateurs et même certains démocrates reconnaissent comme hautement improbable.

La Chambre contrôlée par les démocrates a destitué Trump le 13 janvier.

La Constitution précise qu’un président « sera démis de ses fonctions en cas de mise en accusation et de condamnation pour trahison, corruption ou autres crimes et délits graves ». Il donne au Sénat le «seul pouvoir» de mener des procès en destitution et exige que le juge en chef des États-Unis préside lorsque le président est jugé.

Il limite également les sanctions à la «révocation de ses fonctions» et à «la disqualification de détenir et de jouir de tout office d’honneur, de confiance ou de profit aux États-Unis».

Mais qu’en est-il d’un ancien président, comme Trump? Plusieurs universitaires ont déclaré que les rédacteurs avaient clairement l’intention de mettre en accusation – qui est plus un processus politique qu’un processus juridique – à utiliser pour les anciens fonctionnaires ainsi que pour les fonctionnaires actuels. Et ils notent que le Sénat a déjà organisé deux fois de tels procès pour d’anciens fonctionnaires.

Le sénateur du Tennessee William Blount, un signataire de la Constitution, est devenu le premier fonctionnaire fédéral à faire face à un procès en destitution après que le président John Adams eut mis au jour un complot impliquant des efforts pour aider la Grande-Bretagne. Le procès a commencé en 1798, bien que Blount ait déjà été expulsé du Sénat. Ses avocats ont fait le même argument au sujet des sénateurs n’ayant pas compétence sur un ancien fonctionnaire, selon le Bureau historique du Sénat.

Des mois plus tard, le vice-président Thomas Jefferson a annoncé le rejet de l’affaire.

Le Sénat a également tenu un procès de destitution de l’ancien secrétaire à la guerre William Belknap en 1876. Quelques minutes avant sa destitution pour corruption, Belknap a couru à la Maison Blanche pour remettre sa démission au président Ulysses S. Grant. Mais le procès s’est néanmoins déroulé et Belknap a été acquitté.

« Il n’aurait pas de sens pour eux d’avoir autorisé la disqualification comme une issue possible s’il était si facile pour les fonctionnaires d’éviter en démissionnant », a déclaré Brian Kalt, professeur de droit à l’Université de l’État du Michigan.

« Les rédacteurs ont clairement apprécié le processus de destitution non seulement pour la révocation mais aussi pour la responsabilité et la dissuasion, et il serait étrange qu’ils ne se soucient pas de dissuader les présidents ou de les tenir responsables à la fin de leur mandat », a-t-il ajouté.

L’argument opposé, repris par les avocats de la défense de Trump et les alliés du Sénat, est que la Constitution concentre son langage de mise en accusation clairsemé sur l’idée qu’il s’applique à un président en exercice parce qu’il indique la «révocation» de ses fonctions comme conséquence principale.

« La question est de savoir qui est jugé. Est-il président? Evidemment non. Est-il officier civil? Non, il est un simple citoyen », a écrit Jonathan Turley, professeur de droit à l’Université George Washington. « Un simple citoyen est appelé au Sénat pour être jugé pour démission d’un poste qu’il n’occupe pas. »

Frank Bowman, un expert en impeachment qui enseigne à la faculté de droit de l’Université du Missouri, n’était pas d’accord. L’enjeu, a-t-il dit, est la disposition de la Constitution qui permet à Trump d’être exclu de ses futures fonctions. Et ces deux sanctions – révocation et interdiction de fonctions futures – ne s’excluent pas mutuellement, a-t-il déclaré.

Si une loi pénale stipule qu’un voleur condamné pour vol doit rendre le butin et peut également être condamné à la prison, a déclaré Bowman, il n’est pas libre d’éviter un procès s’il a dépensé tout l’argent avant d’être arrêté.

« Peut-être le point le plus important est que les auteurs ont inclus le recours pour disqualification précisément pour traiter avec une personne comme Trump – un ‘démagogue’ classique qui cherche à gagner, puis à se perpétuer, le pouvoir par des appels directs aux passions et aux préjugés de les masses », a déclaré Bowman.

« Le danger d’une telle personne n’est pas éteint une fois qu’il est hors de ses fonctions. »

Trump a flirté à nouveau avec la candidature à la présidence en 2024.

Un affleurement de l’argument soulevé par les républicains est que le juge en chef John Roberts ne présidera pas le procès, comme l’exige la Constitution pour un président en exercice. Les républicains ont signalé il y a des semaines que Roberts, qui tenait à éviter les batailles partisanes récentes à la Cour suprême, voulait sortir.

Kalt a déclaré que l’absence de Roberts avait peu d’importance, un écart notable par rapport au premier procès de Trump l’année dernière dans lequel le juge en chef avait joué un rôle de premier plan. La Constitution, a déclaré Kalt, peut être interprétée comme obligeant Roberts à présider le procès d’un ancien président au Sénat, ou non.

« Cela peut aller dans les deux sens », dit-il. « Étant donné combien peu importe qui préside, cela ne veut rien dire de ce qu’ils ont choisi. »