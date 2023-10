Mise à niveau du bouton d’action : la dernière version d’iOS 17.1 Beta 3 d’Apple

Apple a récemment lancé la troisième version bêta d’iOS 17.1, une semaine seulement après la sortie de la version bêta 2. Cette mise à jour est actuellement disponible exclusivement pour les membres du programme développeur d’Apple éligibles aux mises à jour bêta. Pour les autres utilisateurs, la version stable devrait être déployée mondialement d’ici la fin de ce mois.

Dans cette nouvelle mise à jour, un ajustement a été introduit pour répondre à une préoccupation courante des utilisateurs. Il garantira désormais que certaines actions ne soient pas déclenchées accidentellement lorsqu’un iPhone est dans une poche ou un sac. Plus précisément, des fonctions telles que l’appareil photo, la lampe de poche, le mémo vocal, la mise au point et la loupe ne s’activeront plus via le bouton d’action lorsque l’iPhone n’est pas facilement accessible. Ce réglage vise à éviter une décharge accidentelle de la batterie causée par des pressions involontaires sur un bouton.

Selon un rapport de HT Tech, même en appuyant longuement, le bouton d’action déclenchait par inadvertance des fonctions telles que l’appareil photo, la lampe de poche, le mémo vocal, la mise au point et la loupe. Avec la mise à jour iOS 17.1 Beta 3, ces fonctions spécifiques ne seront plus activées lorsque l’iPhone se trouve dans une poche ou un sac.

Il est crucial de noter que d’autres fonctions comme la sourdine et les raccourcis peuvent toujours être activées dans la poche. De plus, bien que cette mise à jour empêche les actions initiées à partir du bouton d’action, elle n’affecte pas l’activation individuelle de ces fonctions si vous le souhaitez.

De plus, l’application Wallet intégrée a reçu une mise à jour. Dans les versions précédentes d’iOS 17.1 Beta 1 et Beta 2, certains utilisateurs ont rencontré des cas de blocage de l’application Wallet, provoquant des perturbations à des moments critiques. Heureusement, ce problème a été résolu dans la dernière mise à jour.

Dans une mise à jour distincte, Apple a introduit une fonctionnalité qui limite la capacité de puissance du modem pour les modèles d’iPhone 12 en France, conformément aux réglementations nationales en matière de tests SAR. Ce changement n’affectera que les modèles d’iPhone 12 en France, les utilisateurs étant susceptibles de constater une légère baisse de la qualité de réception lorsque leur iPhone 12 est inactif. Cependant, aucune autre différence significative n’est attendue.