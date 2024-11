Mise à niveau de conception tant attendue de l’iPhone 17 à venir, nouvelles allégations de fuite

La série iPhone 17 sera lancée à l’automne prochain, mais un nouveau rapport suggère qu’elle pourrait voir quelque chose que les fans demandent depuis des années : des écrans ProMotion 120 Hz sur l’iPhone d’entrée de gamme. Voici ce que dit le rapport.

Apple iPhone 16 : la prochaine mise à jour verra-t-elle ProMotion pour la première fois ? Getty Images

Lorsqu’Apple a lancé la dernière série d’iPhone en septembre 2024, les réactions à l’iPhone 16 et à l’iPhone 16 Plus ont été positives à presque tous les égards. Les critiques, moi y compris, ont estimé que les nouveaux iPhone 16 et 16 Plus se rapprochaient plus que jamais des modèles Pro.

ForbesMise à niveau de la conception de l’iPhone 17 Pro Max : nouveau look prévu dans la dernière fuite

Mais il y avait un aspect sur lequel la multitude de mises à niveau avait auparavant quitté les iPhones non professionnels : l’écran. L’iPhone 16 et l’iPhone 16 Plus disposent tous deux d’un écran avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz, un attribut demeure là où Apple l’a obstinément retenu.

Beaucoup ont souligné que vous pouvez acheter un téléphone Android pour beaucoup moins cher que l’iPhone 16, qui dispose d’un affichage à taux de rafraîchissement plus rapide.

Le prochain iPhone pourrait changer tout cela puisque la même technologie de panneau en oxyde polycristallin à basse température sera appliquée à tous les modèles de la série iPhone 17, selon un nouveau rapport du site Web sud-coréen. Actualités ET.

C’est la même technologie qu’Apple utilise actuellement dans l’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max. Les iPhones classiques utilisent le LTPS qui consomme plus d’énergie et n’est pas aussi coûteux à produire.

Un passage au LTPO signifierait que « Apple a choisi d’appliquer pleinement le LTPO pour améliorer les performances du modèle général », selon ET News, qui appelle les iPhones non-Pro les modèles généraux.

Attendez, dites-vous, il n’y a aucune mention de 120 Hz ici.

C’est vrai, mais il est difficile d’échapper à l’idée que cela viendra aussi, car LTPO permet des taux de rafraîchissement variables avec moins de consommation d’énergie, ce qui signifie qu’Apple pourrait introduire ProMotion sans nuire à la durée de vie de la batterie.

Et il y a une autre raison de penser que ProMotion arrivera : au printemps prochain, Apple devrait lancer son iPhone SE de quatrième génération. On pense qu’il introduira de nombreuses fonctionnalités des iPhones de la série phare, comme un design tout écran avec Face ID, une évolution vers l’OLED et un appareil photo de 48 mégapixels.

Apple doit faire la différence entre le SE et l’iPhone 17 pour empêcher les gens de passer au SE, plus abordable. Pitching ProMotion arrivant pour la première fois sur le modèle général pourrait être un bonus clé de mise à niveau de la conception de l’iPhone 17 pour distinguer le nouveau téléphone.

ForbesTest des Apple iPhone 16 et iPhone 16 Plus : qui a besoin de Pro ?