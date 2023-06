Mise à l’échelle des MLOps pour l’entreprise avec des systèmes multi-locataires

Dans le contexte des MLOps, les avantages de l’utilisation d’un système multi-tenant sont multiples. Les ingénieurs en apprentissage automatique, les scientifiques des données, les analystes, les modélisateurs et les autres praticiens qui contribuent aux processus MLOps doivent souvent effectuer des activités similaires avec des piles logicielles tout aussi similaires. Il est extrêmement avantageux pour une entreprise de ne maintenir que un instance de la pile ou de ses capacités, cela réduit les coûts, fait gagner du temps et améliore la collaboration. Essentiellement, les équipes MLOps sur des systèmes multi-locataires peuvent être exponentiellement plus efficaces car elles ne perdent pas de temps à basculer entre deux piles ou systèmes différents.

Demande croissante de multilocation

L’adoption de systèmes multi-locataires se développe, et pour cause. Ces systèmes aident à unifier les environnements de calcul, décourageant les scénarios où des groupes individuels mettent en place leurs propres systèmes sur mesure. Les environnements de calcul fracturés comme ceux-ci sont hautement redondants et exacerbent le coût de possession, car chaque groupe a probablement besoin d’une équipe dédiée pour maintenir son système local opérationnel. Cela conduit également à des incohérences. Dans une grande entreprise, vous pouvez avoir des groupes qui exécutent des logiciels sur la version 7 et d’autres sur la version 8. Vous pouvez avoir des groupes qui utilisent certaines technologies mais pas d’autres. La liste continue. Ces incohérences créent un manque de compréhension commune de ce qui se passe dans le système, ce qui expose alors le potentiel de risque.

En fin de compte, la multilocation n’est pas un fonctionnalité d’une plate-forme : il s’agit d’une capacité de sécurité de base. Il ne suffit pas de simplement coller la sécurité après coup. Il doit faire partie de l’architecture fondamentale d’un système. L’un des plus grands avantages pour les équipes qui s’efforcent de créer des systèmes multi-locataires est l’engagement architectural implicite envers la sécurité, car la sécurité est inhérente aux systèmes multi-locataires.

Défis et bonnes pratiques

Malgré les avantages de la mise en œuvre de systèmes multi-locataires, ils ne vont pas sans défis. L’échelle est l’un des principaux obstacles à ces systèmes, quelle que soit la discipline. Chaque fois qu’une opération de mise à l’échelle démarre, des modèles émergent qui n’étaient probablement pas apparents auparavant.

Au fur et à mesure que vous commencez à évoluer, vous obtenez des expériences et des attentes utilisateur plus diversifiées. Soudain, vous vous retrouvez dans un monde où les utilisateurs commencent à interagir avec tout ce qui est mis à l’échelle et à utiliser l’outil d’une manière que vous n’aviez pas anticipée. Le défi le plus important et le plus fondamental est que vous devez être capable de gérer plus de complexité.

Lorsque vous construisez quelque chose de multi-locataire, vous construisez probablement une plate-forme d’exploitation commune que plusieurs utilisateurs vont utiliser. C’est une considération importante. Quelque chose qui est multi-locataire est également susceptible de devenir un élément fondamental de votre entreprise car il s’agit d’un investissement si important.

Pour exécuter avec succès la création de systèmes multi-locataires, une solide gestion des produits est cruciale, en particulier si le système est conçu par et pour des experts en apprentissage automatique. Il est important que les personnes qui conçoivent et construisent un système spécifique à un domaine maîtrisent parfaitement le domaine, ce qui leur permet de travailler à rebours des exigences et des capacités de leurs utilisateurs finaux tout en étant en mesure d’anticiper les futures tendances commerciales et technologiques. Ce besoin n’est souligné que dans des domaines en évolution comme l’apprentissage automatique, comme en témoignent la prolifération et la croissance des systèmes MLOps.

Outre ces meilleures pratiques, assurez-vous de tester de manière obsessionnelle chaque composant du système, ainsi que les interactions et les flux de travail qu’ils permettent (nous parlons des centaines de fois) et invitez les utilisateurs à tester chaque élément et propriété émergente de la fonctionnalité. Parfois, vous constaterez que vous devez mettre en œuvre les choses d’une manière particulière en raison de l’entreprise ou de la technologie. Mais vous voulez vraiment être fidèle à vos utilisateurs et à la façon dont ils utilisent le système pour résoudre un problème. Vous ne voulez jamais mal interpréter les besoins d’un utilisateur. Un utilisateur peut venir vers vous et vous dire : « Hé, j’ai besoin d’un cheval plus rapide ». Vous pouvez alors passer tout votre temps à entraîner un cheval plus rapide, alors qu’il avait en fait besoin d’un moyen de transport plus fiable et plus rapide qui n’est pas nécessairement alimenté par du foin.