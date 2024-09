Mise à jour Windows 11 KB5043145 publiée avec 13 modifications et correctifs

Microsoft a publié la mise à jour cumulative d’aperçu de septembre 2024 pour Windows 11 23H2 et 22H2, avec 13 améliorations et correctifs pour plusieurs problèmes, notamment le blocage d’Edge et du gestionnaire de tâches.

KB5043145 est une mise à jour mensuelle facultative conçue pour aider les administrateurs Windows à tester les corrections de bogues, les nouvelles fonctionnalités et les améliorations qui seront déployées auprès de tous les clients avec la version Patch Tuesday d’octobre 2024.

La mise à jour d’aperçu ajoute une nouvelle façon de partager des fichiers locaux directement à partir des résultats qui apparaîtront dans la barre des tâches lors d’une recherche à l’aide de la zone de recherche.

Il supprime également le champ de recherche de la fenêtre de partage Windows et déplace l’option « Déconnexion » sur le gestionnaire de compte lors de l’ouverture du menu Démarrer. À partir de cette version, vous pouvez retrouver la liste des utilisateurs du système et basculer vers l’un d’entre eux en cliquant sur le contrôle points de suspension (…).

KB5043145 corrige également plusieurs problèmes de gel, dont un où Microsoft Edge cesse de répondre lors de l’utilisation du mode IE et un autre empêchant le gestionnaire de tâches de répondre lors du passage d’un thème à contraste élevé à un thème standard.

Pour installer cette mise à jour préliminaire, accédez à Paramètres> Windows Update et cliquez sur « Rechercher les mises à jour ». Puisqu’il s’agit d’une mise à jour facultative, vous serez invité à cliquer sur le lien « Télécharger et installer ».

Vous pouvez également télécharger et installer manuellement KB5043145 à partir du Catalogue Microsoft Update.

Points forts de Windows 11 KB5043145

Une fois installée, cette version préliminaire mettra à jour les systèmes Windows 11 22H2 et 23H2 vers les versions 22621.4249 et 22631.4249.

La mise à jour d’aperçu non liée à la sécurité de ce mois-ci comprend également des correctifs et des améliorations supplémentaires, parmi les plus importants répertoriés ci-dessous :

[Windows identity protection] Les utilisateurs n’ont plus besoin de saisir leurs informations d’identification plus d’une fois pour Outlook ou une autre application de messagerie cryptée. Un utilisateur sera invité à saisir son code PIN une seule fois.

[Copilot Pro subscription] Nouveau! Vous pouvez désormais gérer votre abonnement Copilot Pro dans Paramètres. Connectez-vous à votre compte Microsoft et accédez à Paramètres> Comptes.

[Outlook and other encrypted email apps] Ce problème vous demande votre code PIN chaque fois que vous ouvrez un e-mail crypté.

[Microsoft Defender for Endpoint] Les fichiers des dossiers de travail ne parviennent pas à se synchroniser lorsque Defender pour Endpoint est activé.

Redmond a également rappelé aux clients que les éditions Home et Pro de Windows 11 22H2 atteindront la fin du service et cesseront de recevoir des mises à jour mensuelles de sécurité et d’aperçu après le 8 octobre 2024. Cependant, Microsoft continuera à prendre en charge les éditions Enterprise et Education même après octobre.

La société recommande aux clients de mettre à jour vers la dernière version de Windows pour continuer à recevoir des mises à jour après cette date.

La mise à jour la plus récente, Windows 11 23H2 (la mise à jour Windows 11 2023), a été publiée le 31 octobre en tant que package d’activation après son déploiement en septembre dernier en tant que version Release Preview Insider pour les tests en entreprise.

Il est entré en déploiement à grande échelle le 18 juillet et est désormais disponible pour tous les utilisateurs sur les systèmes éligibles. Depuis février, Microsoft force son installation sur les systèmes éligibles qui ont atteint ou sont proches de leur date de fin de service.