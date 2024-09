MISE À JOUR : Vince McMahon publie une déclaration sur les docuseries de Netflix, l’avocat de Janel Grant répond

MISE À JOUR: L’avocat de Janel Grant a publié une réponse au commentaire de Vince McMahon sur le prochain Monsieur McMahon docu-série. L’avocat de Grant a publié la déclaration suivante sur Twitter :

« Vince McMahon a abusé physiquement et émotionnellement de Janel Grant, l’a agressée sexuellement et l’a victime de traite d’êtres humains pendant plus de deux ans. Qualifier son comportement horrible et criminel de « liaison » est un leurre et rien de plus qu’une triste tentative de sauver sa réputation en lambeaux. Bien que Mme Grant n’ait pas vu la série documentaire « Mr. McMahon », nous espérons qu’elle mettra en lumière ses actes odieux et criminels en décrivant avec précision les réalités de son comportement abusif et exploiteur. « Mme Grant ne sera plus réduite au silence par McMahon.

Son histoire, bien que profondément troublante et exceptionnellement douloureuse, peut aider d’autres survivants d’abus à trouver leur voix. Nous souhaitons que McMahon, John Laurinaitis et la WWE rendent des comptes et que Mme Grant puisse comparaître devant le tribunal.