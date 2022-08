MISE À JOUR : Vasek Pospisil de Vernon est propriétaire du terrain de Vancouver

La cuisine maison a un goût très sucré pour Vasek Pospisil de Vernon alors que le champion Odlum Brown VanOpen 2013 était de retour sur les courts du Hollyburn Country Club lors du match de mardi soir et a éliminé Felipe Meligeni Alves du Brésil en deux sets 7-5, 6-3.

Pospisil, 32 ans, a tenté de retrouver son jeu après avoir subi une blessure au coude plus tôt dans l’année.

“Ça a été une année difficile, je reviens d’une blessure, (j’essaie juste) de prendre de l’élan”, a-t-il déclaré mardi après le match.

Il est actuellement classé numéro 145 mondial et Pospisil, qui est maintenant un résident de Vancouver, savoure l’opportunité de jouer dans sa propre cour.

“Cela signifie beaucoup, il n’y a qu’une poignée d’événements que vous pouvez jouer ici à la maison, ici à Vancouver.”

“Je pense que ce n’est que la cinquième fois que je joue au cours des 12 dernières années ici et c’est spécial de jouer devant des amis et de la famille”, a poursuivi Pospisil. “Cela n’arrive pas souvent et c’est un peu de pression supplémentaire mais en même temps, j’apprécie vraiment ça. Surtout l’été à Vancouver, c’est imbattable, j’adore rentrer à la maison.

L’adversaire de Pospisil au deuxième tour est l’Australien Jordan Thompson. Les deux s’affrontent sur le court central lors du match de mercredi soir à l’Odlum Brown VanOpen.

Au début du match, Pospisil était classé 145e au monde tandis qu’Alves est 143e.

Pospisil a remporté ce tournoi en 2013. Il est l’un des quatre Canadiens à participer à l’événement cette année.

