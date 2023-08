MISE À JOUR : Un nouvel incendie de forêt repéré à Lake Country

MISE À JOUR 7h35

L’un des incendies figure maintenant sur la carte du BC Wildfire Services.

Il s’appelle l’incendie de Clarke Creek et il est considéré comme hors de contrôle.

La taille de l’incendie est inconnue pour le moment. Il est proche de Davidson Road.

Un incendie a été repéré vendredi matin (18 août) dans la région de Sage Glen à Lake Country. (Bill Bob/Facebook)

Plusieurs personnes sur Facebook signalent plusieurs incendies à Lake Country.

Deux incendies sont signalés à Lake Country le vendredi matin 18 août.

Selon une publication sur Facebook, l’un des incendies peut être repéré dans la région de Sage Glen à Lake Country. La taille du brasier est inconnue.

On ne sait pas pour le moment où se trouve le deuxième incendie.

Plus à venir.

