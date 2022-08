MISE À JOUR : Un incendie de forêt près de Penticton a plus que quadruplé de taille

MISE À JOUR 14h00 :

Un incendie de forêt qui brûle dans le sud de l’Okanagan près de Pentiction a plus que quadruplé de taille lundi (1er août).

L’incendie de Keremeos Creek est passé de 437 à plus de 2 264 hectares de dimanche soir à lundi après-midi, selon les informations les plus récentes du BC Wildfire Service et du district régional d’Okanagan Similkameen.

Lundi matin, tous les habitants du village d’Apex Mountain ont reçu l’ordre de quitter leurs propriétés dans le cadre d’une série d’ordres d’évacuation dans la région.

Des ordres d’évacuation supplémentaires et des alertes ont été émis à 14 heures pour les propriétés le long de l’autoroute 3A, y compris des parties d’Olalla.

Il y a maintenant 324 propriétés sous ordre d’évacuation dans les zones électorales I et G, et 73 sous alerte d’évacuation.

La liste complète et la plus récente des propriétés faisant l’objet d’une alerte et d’un ordre d’évacuation se trouve sur le site Web du Centre des opérations d’urgence RDOS à l’adresse emergency.rdos.bc.ca/latest-updates

Un centre d’accueil pour les évacués a été établi à l’école secondaire Princess Margaret à Penticton sur l’avenue Green.

Il y a eu des inquiétudes concernant les rafales et la possibilité d’un orage dans la région au cours de l’après-midi.

Histoire originale :

On s’attend à ce que le feu de forêt de Keremeos Creek reprenne de l’ampleur à mesure que BC Day se poursuit.

Il y a actuellement 144 pompiers qui luttent contre l’incendie et, pour les aider, un camp temporaire a été établi sur le parking de Penticton’s Kings Park.

La dernière estimation de la taille de l’incendie est toujours de 437 hectares, mais on s’attend à ce qu’elle augmente à mesure que les points cartographiques mis à jour sont traités par le BC Wildfire Service.

Hier, alors que l’après-midi avançait, une activité a été largement observée dans la section sud-ouest de l’incendie en direction de l’autoroute 3A. On ne sait pas actuellement où l’activité pourra reprendre lundi après-midi.

Le district régional d’Okanagan Similkameen a émis de nouvelles alertes d’évacuation et un ordre d’évacuation pour l’intégralité du village d’Apex Mountain lundi matin en raison du risque pour les habitants de la région.

BC Wildfire Service s’attend à des températures plus fraîches au cours des prochains jours pour aider à réduire l’activité des feux de forêt.

En plus du camp pour les pompiers, la ville de Penticton a également fourni des soins aux animaux et aux évacués de l’incendie.

Il y a neuf hélicoptères et quatre pièces d’équipement lourd travaillant aux côtés des 144 pompiers sur le feu de forêt de Keremeos Creek.

En raison du terrain, l’équipement lourd et les avions-citernes stationnés à Penticton n’ont pas été en mesure d’intervenir directement sur l’incendie au cours des jours précédents.

Une partie de l’incendie à l’ouest s’est déplacée dans une zone où l’équipement lourd est maintenant en mesure de travailler, et les équipes construisent actuellement des lignes à Sheep Creek.

D’autres lignes d’urgence sont en cours de planification et de discussion avec le service des incendies de forêt, les Premières nations et d’autres partenaires.

