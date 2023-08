MISE À JOUR : Un chien meurt dans un accident d’hélicoptère près d’Enderby, le pilote est porté disparu après avoir quitté les lieux

Chalupa, un Chihuahua, n’a pas survécu à un accident d’hélicoptère près d’Enderby le samedi 12 août. (Photo Facebook) Lundi après-midi, la scène de l’accident d’hélicoptère a été nettoyée, mais le pilote est toujours porté disparu. (Brendan Shykora-Morning Star)

La police enquête après qu’un hélicoptère s’est écrasé samedi sur la rivière Shuswap près du lac Mabel.

La GRC a reçu un rapport d’accident près du pâté de maisons 2700 de Mabel Lake Road dans le quartier Hupel vers 20 h 23. Le personnel d’urgence a répondu avec huit ambulances.

Quatre personnes se trouvaient à bord de l’hélicoptère. Trois ont été transportés à l’hôpital avec ce que l’on pense être des blessures ne mettant pas leur vie en danger. Une personne, qui serait le pilote, a quitté les lieux dans un véhicule avant l’arrivée du personnel d’urgence et est toujours portée disparue.

Un Chihuahua, nommé Chalupa, était également à bord et n’a pas survécu à l’accident.

La cause de l’accident reste sous enquête.

@B0B0Assman

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Écrasement d’hélicoptèreDistrict régional de North Okanagan