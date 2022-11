Mise à jour Twitter : les ingénieurs démissionnent ou sont licenciés

Le lancement de bombes managériales d’Elon Musk sur Twitter a tellement réduit les rangs des ingénieurs en logiciel qui maintiennent de facto la place publique mondiale opérationnelle que les initiés de l’industrie et les programmeurs qui ont été licenciés ou ont démissionné cette semaine sont d’accord : Twitter pourrait bientôt s’effilocher si mal qu’il pourrait crash en fait.

Musk a mis fin à une dispute très publique avec près de deux douzaines de codeurs essentiels à la stabilité de la plateforme de microblogging en ordonnant leur licenciement cette semaine. Des centaines d’ingénieurs et d’autres travailleurs ont ensuite démissionné après qu’il leur ait demandé de s’engager à travailler “extrêmement dur” d’ici jeudi soir ou de démissionner avec une indemnité de départ.

Les départs les plus récents signifient que la plate-forme perd des travailleurs juste au moment où elle se prépare pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022, qui s’ouvre dimanche. C’est l’un des événements les plus fréquentés de Twitter, lorsque les surtensions de tweet sollicitent fortement ses systèmes.

“On dirait qu’il va faire exploser Twitter”, a déclaré Robert Graham, un entrepreneur vétéran de la cybersécurité. “Je ne vois pas comment les lumières ne s’éteindront pas à tout moment” – bien que de nombreux employés de Twitter récemment partis aient prédit une disparition plus progressive.

Des centaines d’employés ont signalé qu’ils partaient avant la date limite de jeudi, publiant des messages d’adieu, un emoji de salut ou d’autres symboles familiers sur le tableau de messagerie interne Slack de l’entreprise, selon les employés qui y ont toujours accès. Des dizaines de personnes se sont également rendues publiquement sur Twitter pour annoncer qu’elles se déconnectaient.

Plus tôt dans la semaine, certains se sont tellement fâchés contre l’insouciance perçue de Musk qu’ils se sont tournés vers Twitter pour insulter le PDG de Tesla et Space X. “Embrasse-moi le cul, Elon”, a déclaré un ingénieur, ajoutant des marques de rouge à lèvres. Elle avait été licenciée.

La direction de Twitter a envoyé un e-mail non signé après la date limite de jeudi indiquant que ses bureaux seraient fermés et que l’accès aux badges des employés serait désactivé jusqu’à lundi. Aucune raison n’a été donnée, selon deux employés qui ont reçu l’e-mail – l’un qui a accepté l’indemnité de départ, l’autre toujours sur la liste de paie. Ils ont parlé sous le couvert de l’anonymat, craignant des représailles.

Une phalange de confiance de codeurs Tesla à ses côtés alors qu’il saccageait un espace de travail autrefois convivial, Musk ne semblait pas dérangé.

“Les meilleures personnes restent, donc je ne suis pas super inquiet”, a-t-il tweeté jeudi soir. Mais il est vite devenu clair que certaines équipes de programmation cruciales avaient été complètement éviscérées.

Indiquant à quel point il est à court de programmeurs, Musk a envoyé des e-mails à toutes les mains vendredi convoquant “quiconque écrit réellement des logiciels” à son poste de commandement au 10e étage de Twitter à 14 heures – demandant qu’ils se rendent à San Francisco s’ils ne sont pas locaux, a déclaré l’employé. qui a démissionné jeudi mais recevait toujours des courriels de l’entreprise.

Après avoir repris Twitter il y a moins de trois semaines, Musk a licencié la moitié des 7 500 employés à temps plein de l’entreprise et un nombre incalculable de sous-traitants responsables de la modération du contenu et d’autres efforts cruciaux. Puis vint l’ultimatum de cette semaine.

Trois ingénieurs qui sont partis cette semaine ont expliqué à l’Associated Press pourquoi ils s’attendent à un désagrément considérable pour les plus de 230 millions d’utilisateurs de Twitter maintenant que plus des deux tiers des ingénieurs des services de base de Twitter avant Musk sont apparemment partis. Bien qu’ils n’anticipent pas un effondrement à court terme, Twitter pourrait devenir très rude sur les bords – surtout si Musk apporte des changements majeurs sans trop de tests hors plateforme.

Des signes d’effilochage étaient évidents avant la sortie massive de jeudi. Les gens ont signalé avoir vu plus de spams et d’escroqueries sur leurs flux et dans leurs messages directs. Les ingénieurs ont signalé des tweets abandonnés. Les gens ont reçu des messages d’erreur étranges.

Pourtant, rien de critique n’a cassé. Encore.

“Il y a un pool de paris pour quand cela se produit”, a déclaré l’un des ingénieurs, qui ont tous parlé sous couvert d’anonymat par crainte de représailles de Musk qui pourraient avoir un impact sur leur carrière et leurs finances.

Un autre a déclaré que si Twitter fermait des serveurs et que “un volume élevé arrivait soudainement, il pourrait commencer à planter”.

“La Coupe du monde est le plus grand événement pour Twitter. C’est la première chose que vous apprenez lorsque vous êtes sur Twitter”, a-t-il déclaré.

Avec les licenciements antérieurs d’employés de curation, les pages tendances de Twitter souffraient déjà. Le feu d’artifice d’ingénierie a commencé mardi lorsque Musk a annoncé sur Twitter qu’il avait commencé à fermer les “microservices” qu’il considérait comme des “bloatwares” inutiles.

“Moins de 20% sont réellement nécessaires pour que Twitter fonctionne !” il a tweeté.

Cela a suscité des objections d’ingénieurs qui ont dit à Musk qu’il n’avait aucune idée de ce dont il parlait.

“Les microservices sont la façon dont la plupart des grands services Web modernes organisent leur code pour permettre aux ingénieurs logiciels de travailler rapidement et efficacement”, a déclaré Gergely Orosz, auteur du blog Pragmatic Engineer et ancien programmeur Uber. Il existe des dizaines de services de ce type et chacun gère une fonctionnalité différente. Au lieu de tester la suppression des microservices dans un environnement réel simulé, l’équipe de Musk a apparemment mis à jour Twitter en direct sur les ordinateurs de tout le monde.

Et en effet, un microservice s’est brièvement cassé – celui que les gens utilisent pour vérifier leur identité sur Twitter via un message SMS lorsqu’ils se connectent. C’est ce qu’on appelle l’authentification à deux facteurs.

“Vous avez atteint la limite des codes SMS. Réessayez dans 24 heures”, a conseillé Twitter lorsqu’un journaliste a tenté de télécharger ses archives d’historique de microblogging. Heureusement, l’alternative de vérification par e-mail a fonctionné.

L’un des ingénieurs de Twitter nouvellement séparés, qui avait travaillé dans les services de base, a déclaré à l’AP que les groupes d’équipes d’ingénierie étaient passés d’environ 15 personnes avant Musk – sans compter les chefs d’équipe, qui ont tous été licenciés – à trois ou quatre avant. Les démissions de jeudi.

Ensuite, plus de connaissances institutionnelles qui ne peuvent pas être remplacées du jour au lendemain ont disparu.

“Tout pourrait casser”, a déclaré le programmeur.

Il faut six mois pour former quelqu’un pour effectuer une rotation d’astreinte pour certains services, ont déclaré les ingénieurs. De telles rotations exigent que les programmeurs soient disponibles à toute heure. Mais si la personne de garde n’est pas familière avec la base de code, les échecs peuvent se produire en cascade alors qu’elle parcourt frénétiquement les manuels de référence.

“Si j’étais resté, j’aurais été constamment sur appel avec peu de soutien pendant une durée indéterminée sur plusieurs systèmes complexes supplémentaires dans lesquels je n’avais aucune expérience”, a tweeté Peter Clowes, un ingénieur qui a pris le départ.

“Pour faire fonctionner des systèmes même relativement ennuyeux, il faut des gens qui savent où aller quand quelque chose tombe en panne”, a déclaré Blaine Cook, l’ingénieur fondateur de Twitter, qui a quitté en 2008. a dit.

“C’est comme si on disait : ‘Ces pompiers ne font rien. Alors, on va tous les virer.”‘

Les ingénieurs craignent également que Musk ne ferme les outils impliqués dans la modération de contenu et la suppression du matériel illicite que les gens téléchargent sur Twitter – ou qu’il n’y ait tout simplement pas assez de personnel pour les faire fonctionner correctement.

Une autre préoccupation concerne les pirates. Lorsqu’ils ont violé le système dans le passé, la diminution des dégâts dépend de leur détection rapide et de leur expulsion.

On ne sait pas comment le ménage de Musk sur Twitter a affecté son équipe de cybersécurité, qui a subi un œil au beurre noir majeur en août lorsque le chef de la sécurité très respecté limogé par la société plus tôt cette année, Peiter Zatko, a déposé une plainte de lanceur d’alerte affirmant que la plate-forme était une cybersécurité pagaille.

“Une grande partie de l’infrastructure de sécurité d’une grande organisation comme Twitter est dans la tête des gens”, a déclaré Graham, le vétéran de la cybersécurité. “Et quand ils sont partis, tu sais, tout part avec eux.”

AP Technology Writer Matt O’Brien a contribué à ce rapport.