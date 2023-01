Mise à jour tragique sur la mort subite d’un père britannique de 40 ans en vacances en famille à Disney World après avoir «ingéré du fentanyl, un médicament tueur»

De NOUVEAUX détails ont été révélés sur la mort choquante d’un jeune père britannique lors d’un voyage en famille à Disney World.

Philip Weybourne, 40 ans, s’est effondré après avoir ingéré du fentanyl, après avoir passé une journée de détente avec sa femme Dorlyn et leur jeune fils.

Les autorités ont maintenant révélé que le père aimant avait probablement obtenu le médicament tueur par erreur.

Philip n’avait probablement pas l’intention d’acheter du fentanyl et aurait pu penser que c’était autre chose, a déclaré la police.

Le fentanyl est 100 fois plus puissant que la morphine et n’est utilisé que par les toxicomanes purs et durs aux États-Unis.

La mort tragique de Philip a officiellement été considérée comme un accident, selon les rapports de police et d’autopsie obtenus du Times.

Philip travaillait auparavant comme directeur d’une société informatique internationale dans le Kent lorsqu’il a réservé des vacances en famille en Floride l’année dernière.

Le père de l’un d’entre eux avait pris un verre au bar de son complexe avant de tomber malade et de décéder plus tard.

Les rapports d’autopsie et de police obtenus ont révélé que Philip avait pris un taxi, dans lequel les agents ont ensuite trouvé un sac de drogue.

Le sac était “emballé comme un type inconnu de drogue illicite” et contenait une substance en poudre.

Les agents pensent que Philip a peut-être obtenu le sac près d’American Boulevard à Orlando – près de l’endroit où il séjournait avec sa famille.

Le test sanguin effectué après sa mort tragique a révélé des niveaux mortels de fentanyl dans son système.

Selon les experts, seuls deux milligrammes peuvent s’avérer mortels pour ceux qui abusent de cette puissante drogue.

La DEA américaine a publié des articles sur les dangers de la drogue, qui aurait tué près d’un million de personnes aux États-Unis au cours des deux dernières décennies.

Ils ont déclaré: “Nous devons saisir toutes les occasions de passer le mot pour empêcher les décès par surdose et les empoisonnements liés au fentanyl de faire des dizaines de vies américaines chaque jour.”

Dans un communiqué, l’épouse en deuil Dorlyn a déclaré: “Le 23 mai, nous nous sommes réveillés tard et nous n’avions pas de parcs à thème à fréquenter ce jour-là.

“Cela allait être une journée de détente. Nous avons eu le meilleur déjeuner, nous avons bu du champagne comme nous le faisions lorsque nous vivions à Dubaï.”

La famille a ensuite fait une “promenade en voiture amphibie” et a terminé sa journée vers 17h30, lorsqu’elle est rentrée à son hôtel.

Dorlyn a ensuite déclaré que son mari voulait prendre un autre verre à l’hôtel Yacht Club d’Epcot Resorts Boulevard seul.

Deux heures plus tard, elle a entendu frapper à la porte de sa chambre d’hôtel et on lui a dit que son mari avait été transporté en ambulance à l’hôpital.

L’épouse inquiète a demandé au personnel de l’hôtel si son mari avait souffert d’un coup de chaleur ou d’une crise cardiaque.

Malheureusement, au moment où Dorlyn est arrivée à l’hôpital, le médecin lui a dit que Philip était décédé à 20h06.

Les médecins ont dit à Mme Weybourne que son mari était décédé d’un arrêt cardiaque.

