Mise à jour sur Ricochet au milieu du drame du contrat de la WWE

Un autre rapport a été publié concernant le départ potentiel de Ricochet de la WWE. PWInsider a rapporté samedi que Ricochet avait informé la société de son intention de partir à l’expiration de son contrat cet été, suscitant des spéculations massives sur son avenir après la WWE jusqu’à ce que Dave Meltzer rapporte plus tôt dans la journée que la situation était toujours « en suspens ».

Sélection combative a depuis proposé son propre rapport sur la question, aux côtés de PWInsider, pour indiquer une « forte probabilité » qu’il quitte l’entreprise. D’ailleurs, il devrait atterrir dans AEW. Le rapport note que des mesures créatives ont été prises pour exclure Ricochet de la programmation de la WWE si cela s’avère être le cas, comme l’abandon du WWE Speed ​​Championship (Spoilers ici). Des sources créatives de la WWE auraient également déclaré qu’il y avait d’autres propositions sur la table pour l’écrire complètement si nécessaire. Parmi ceux-ci, il y aurait un plan pour Bron Breakker de l’affronter à « WWE Raw », bien qu’il ait été souligné que les plans sont toujours fluides, surtout lorsqu’ils sont rapportés.

Du côté d’AEW, Fightful rapporte que les talents et le personnel étaient dans les coulisses la semaine dernière pour parler de la possibilité que Ricochet rejoigne. Toutefois, cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas eu de négociations officielles. NJPW devrait également s’intéresser à l’ancien champion par équipe IWGP Junior Heavyweight. Ricochet a rejoint la WWE en 2016 et a depuis organisé les championnats nord-américain NXT, intercontinental de la WWE et des États-Unis. S’il part, il aura travaillé huit ans dans l’entreprise, après avoir signé une prolongation de cinq ans en 2019.

