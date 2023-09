Mise à jour sur l’ouragan Lee : l’ouragan devrait reprendre de la force alors que la tempête de catégorie 3 s’éloigne de la côte Est – dernière version

L’ouragan Lee rétrogradé en catégorie 3

Après être passé d’une tempête de catégorie 1 à une tempête de catégorie 5 en 24 heures la semaine dernière, l’ouragan Lee est passé à une tempête de catégorie 3, bien que les prévisionnistes prédisent que la tempête pourrait reprendre de la force en tourbillonnant à travers l’océan Atlantique dans les prochains jours.

Lee « ralentit » alors qu’il se déplace bien au nord de Porto Rico, des îles Vierges et du nord des îles Sous-le-Vent, bien qu’il soit encore trop tôt pour déterminer sa trajectoire et si la côte nord-est des États-Unis et le Canada pourraient subir des impacts, selon un rapport. consultatif du National Hurricane Center le 10 septembre.

Mais des conditions de surf et de rip potentiellement mortelles sont attendues le long de la côte Est, tandis que les houles dangereuses générées par la tempête se propagent aux îles Vierges, à Porto Rico, à Hispaniola, aux îles Turques et Caïques, aux Bahamas et aux Bermudes.

L’intensification historique de Lee d’une catégorie 1 de 80 mph à une catégorie 5 avec des vents de 160 mph la semaine dernière en fait l’une des tempêtes de l’Atlantique à l’intensification la plus rapide jamais enregistrée. Les eaux chaudes sont un puissant carburant qui permet aux ouragans de gagner en force, un phénomène qui devrait s’accélérer dans un contexte de crise climatique croissante.