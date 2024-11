Mise à jour sur les Young Bucks après la défaite des titres par équipe à AEW Dynamite

Comme on l’a vu lors de l’édition « Fright Night » du 30 octobre d’AEW Dynamite, les Young Bucks ont perdu les titres par équipe face à Private Party. Après le match, les Bucks ont déclaré que les choses étaient devenues « trop chaotiques » et qu’ils allaient plutôt travailler à domicile. Une fois que les Bucks ont quitté le bâtiment, Brandon Culter a été attaqué par la faction Death Riders de Jon Moxley.

Selon Bryan Alvarez de F4WOnline.com, Nicholas Jackson travaillait avec une épaule séparée qui le gênait depuis des semaines. En ce qui concerne l’avenir immédiat de l’équipe, Mike Johnson de PWInsider.com a noté ce qui suit…

« Oui, hier soir, c’était la fin de l’histoire actuelle des Young Bucks. On nous dit qu’ils ne devraient pas revenir à la télévision avant un certain temps. NON, ils n’en ont pas fini avec l’entreprise. Ils ont signé un nouvel accord avec AEW il y a quelque temps, qui a été annoncé publiquement à l’époque.

Dave Meltzer de F4WOnline.com a récemment émis l’hypothèse que le scénario actuel de la guerre de Moxley contre AEW était « Construire vers l’Élite en rejoignant le côté face sur toute la ligne. »