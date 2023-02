Mise à jour sur les meurtres de l’Idaho: les procureurs de Bryan Kohberger déposent de nouveaux documents alors que les affaires froides sont enquêtées

Dans une publication sur Facebook fin janvier, Stacy Chapin a déclaré qu’elle et son mari avaient rendu visite à ses deux triplés survivants, Mazie et Hunter, à l’Université de l’Idaho au cours du week-end. Les triplés Chapin étaient tous inscrits au collège de la ville de Moscou quand Ethan a été tué le 13 novembre.

Au cours de leur visite, a déclaré Mme Chapin, les parents ont nourri plus de 20 amis de leurs enfants et ont apprécié de longues conversations, des rendez-vous au café et des câlins. La famille Chapin a également passé du temps à “se souvenir d’Ethan et à partager des histoires” avant que Mme Chapin et son mari ne rentrent chez eux à Washington.