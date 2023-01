Mise à jour sur les meurtres de l’Idaho aujourd’hui: les parents du suspect Bryan Kohberger devront faire face aux familles des victimes lors de l’audience d’extradition

“Pour moi et ma famille, cela ressemble à la première joie que nous ayons eue en sept jours, car c’est vraiment le cas”, a déclaré M. Goncalves lors de son apparition sur Les cinq. « Tu ne peux même pas sourire quand tu as ça au-dessus de ta tête. Et j’ai l’impression qu’un peu de poids a été soulagé, que les choses sont sur la bonne voie et que nous avançons dans la bonne direction.