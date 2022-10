Mise à jour sur les meurtres de Delphi – Le suspect Richard Allen accusé de meurtre après que des adolescentes ont été retrouvées mortes sur la piste de l’Indiana

Un employé de CVS a été arrêté et accusé du meurtre des meilleurs amis Abigail Williams et Libby German, qui ont été retrouvés morts sur un pont historique de l’Indiana le jour de la Saint-Valentin en 2017.

Les enquêteurs de Delphes ont annoncé lundi que le suspect Richard M. Allen, 50 ans, a été inculpé de deux chefs de meurtre dans le cadre de l’affaire froide de près de six ans.

Le suspect Richard Allen, 50 ans, a été arrêté et accusé de deux chefs de meurtre Crédit : Police de l’État de l’Indiana

Les meilleures amies Abigail Williams (R) et Libby German (L) ont été tuées il y a près de six ans Crédit : Facebook

Les autorités ont déclaré que Richard Allen est un résident de Delphi Crédit : document

On pense que Richard Allen a été capturé en arrière-plan de la photo Snapchat de Libby German du 13 février 2017 Crédit : Police de l’État de l’Indiana

À la suite de l’arrestation, un surintendant ému de la police de l’État de l’Indiana, Douglas Carter, a déclaré: “La paix m’a envahie – et je ne m’attendais pas à ce que cela se produise.”

Carter a déclaré qu’il espérait que l’arrestation d’Allen aiderait les familles à trouver “un peu de paix dans ce monde compliqué”, promettant de tenir quiconque pour responsable.

“Aujourd’hui n’est pas un jour à célébrer, mais l’arrestation de Richard M. Allen de Delphi pour deux chefs de meurtre est certainement une étape majeure vers la conclusion de cette enquête complexe et de longue haleine”, a déclaré Carter.

Malgré l’arrestation, Carter a déclaré que les autorités continueraient à mener une “approche méthodique et engagée”, déclarant que l’affaire était “loin d’être terminée”.

“Nous allons poursuivre une approche très méthodique et engagée pour nous assurer que si une autre personne était impliquée dans ces meurtres de quelque manière que ce soit, cette personne ou cette personne sera tenue pour responsable”, a-t-il déclaré.

Carter a exhorté le public à ce que les lignes de dénonciation dans l’affaire restent ouvertes.

Le surintendant du FAI a déclaré que les enquêteurs cherchaient des informations “non seulement sur Richard Allen, mais sur toute autre personne que vous pourriez avoir”.

Le procureur du comté de Carroll, Nicholas McLeland, a refusé de préciser si les autorités recherchaient d’autres suspects.

Selon ISP et McLeland, l’affidavit de la cause probable de l’arrestation d’Allen et des accusations ultérieures est “temporairement scellé”.

“Conformément à l’ordonnance du tribunal, nous ne pouvons pas parler des preuves qui figurent dans l’affidavit de la cause probable”, a déclaré McLeland.

Interrogé sur la réaction de la famille à la nouvelle de l’arrestation d’Allen, Carter a déclaré: “Ce fut une expérience très triste mais très humiliante.”

Allen a plaidé non coupable des accusations et est détenu à la prison du comté de White sans caution, ont annoncé les autorités.

Une date de mise en état est fixée au 13 janvier 2023 et une date de procès est prévue au 20 mars 2023.

CVS TRAVAILLEUR

Plusieurs sources, dont un proche de la famille de Libby, ont confirmé au US Sun qu’une arrestation avait été effectuée vendredi après-midi.

Allen est un employé d’un CVS près de Delphi, a déclaré une source, qui a demandé à rester anonyme, au US Sun.

“Les gens qui travaillaient avec lui n’en avaient aucune idée et étaient tout aussi surpris que tout le monde”, a déclaré une source.

“Ils espèrent tous vraiment qu’il y a une sorte d’erreur en ce sens que ce n’est pas lui.

“Mais en même temps, si c’est lui, ils espèrent qu’il y a des preuves solides parce que tout le monde veut que ça se termine. Il y a juste beaucoup d’émotions mitigées”, a ajouté la source.

Lundi, CVS a confirmé qu’Allen est un technicien en pharmacie agréé dans l’entreprise.

“Nous sommes choqués et attristés d’apprendre qu’un des employés de notre magasin a été arrêté comme suspect dans ces crimes”, a déclaré CVS. WRTVajoutant que la société est prête à coopérer avec les enquêteurs.

L’un des voisins d’Allen a déclaré avoir été témoin d’une activité policière au domicile de l’homme et a affirmé que des responsables avaient creusé un foyer dans l’arrière-cour d’Allen, a rapporté Fox 59 au cours du week-end.

La police décrit Allen comme un gars du coin qui vit à Delphes, une ville d’environ 3 000 habitants.

Selon un communiqué de la police, Allen a été arrêté mercredi à Delphes et accusé des meurtres vendredi.

Peu de temps après l’annonce de l’arrestation d’Allen par la police, la sœur de Libby, Kelsi German, a tweeté : « Nous l’avons eu. Le 28 octobre était le jour.

CONTEXTE DES MEURTRES DE DELPHES

Abby et Libby, élèves de huitième année, ont disparu le dernier jour d’une pause hivernale de quatre jours le 13 février 2017, alors qu’elles faisaient une randonnée dans les bois près de l’historique Monon High Bridge de l’Indiana.

Les filles avaient prévu d’être récupérées plus tard dans l’après-midi, mais après qu’elles ne se soient pas présentées, un parent a appelé les autorités.

Leurs corps ont été retrouvés le lendemain le long de Deer Creek, à environ un quart de mile à l’est du pont Monon High.

La façon dont Abby et Libby ont été tuées n’a pas encore été révélée par les autorités.

Les responsables ont seulement divulgué que les corps des filles étaient “posés” et que le suspect avait pris des trophées non divulgués à chaque victime.

Au fil du temps, les enquêteurs ont publié des preuves vitales dans l’affaire, y compris des photos du téléphone et de l’audio de Libby où un homme non identifié dit aux filles : “En bas de la colline”.

La police a également publié deux croquis différents de suspects potentiels.

Libby German et Abby Williams ont disparu le dernier jour d’une pause hivernale de quatre jours le 13 février 2017 Crédit : fourni par Kelsi German