Mise à jour sur les inondations du Kentucky alors que le nombre de morts s’élève à 25, dont quatre enfants – et 664 personnes sont secourues par hélicoptère

LE nombre de morts des inondations historiques qui ont fait des ravages dans le Kentucky est passé à au moins 25, dont quatre enfants, ont annoncé des responsables.

Les efforts de sauvetage se poursuivent 24 heures sur 24 et jusqu’à présent, plus de 660 personnes ont été mises en sécurité à l’aide d’hélicoptères déployés par des unités de la Garde nationale du Kentucky, du Tennessee et de la Virginie-Occidentale.

Jusqu’à présent, le nombre de morts est passé à au moins 25 à la suite d’inondations éclair historiques dans le Kentucky Crédit : AFP

Maddison Noble, 8 ans, Riley Noble Jr., 6 ans, Nevaeh Noble, 4 ans et Chance Noble, 1 1/2 sont parmi les morts après avoir été emportés par les inondations du Kentucky le 28 juillet. Crédit : GoFundMe

Le gouverneur du Kentucky, Andy Beshear, a déclaré que le nombre de décès augmenterait probablement et que cela pourrait prendre des semaines pour localiser les victimes de l’inondation soudaine record dans l’État.

“Il s’agit d’une catastrophe naturelle en cours”, a déclaré le gouverneur Fox Newsajoutant, “heureusement, la pluie s’est arrêtée.”

Il a ajouté: “Juste au cours des deux derniers jours, plus de 660 sauvetages aériens – nous avons plus de 30 avions en mode reconnaissance et sauvetage. Plus de 600 sauvetages en bateau.

“C’est juste une dévastation totale comme nous n’en avons jamais vu.”

Cependant, le répit est temporaire car davantage de pluie est attendue dimanche.

Les équipes de secours ont du mal à pénétrer dans les zones durement touchées car de nombreuses routes et ponts sont impraticables – certains d’entre eux dans des zones comptées parmi les endroits les plus pauvres des États-Unis.

Comme The Sun l’a rapporté précédemment, Amber Smith et Riley Noble font partie de ceux qui ont perdu des êtres chers.

Leurs quatre enfants – Maddison, 8 ans, Riley Jr, 6 ans, Nevaeh, 4 ans et Chance, 18 mois – ont péri en essayant de se mettre en sécurité pendant la crue éclair, selon la cousine d’Amber, Brittany Trejo.

Leurs corps ont été retrouvés vendredi après-midi.

Une autre histoire poignante a été racontée par Missy Amburgey Crovetti qui a publié une photo sur Facebook de sa grand-mère de 98 ans, Mae Amburgey, assise sur un lit entouré d’eau à l’intérieur de sa maison.

“Ma grand-mère, mon oncle et mon frère sont piégés dans sa maison en face du lycée si quelqu’un a un bateau dans cette zone, l’eau est à environ 4 pieds de profondeur dans la maison”, lit-on dans le message accompagnant la photo.

Crovetti a raconté au Herald Leader que Mae Amburgey et son fils, Larry Amburgey, au début des années 70, ont ensuite nagé hors de la maison située en face de l’école secondaire centrale du comté de Letcher.

“Des bateaux sont venus vers eux et ont cassé une fenêtre de la maison”, a déclaré Crovetti au journal.

Crovetti a déclaré que ses proches “faisaient un travail décent en nageant jusqu’aux bateaux, le courant était tout simplement trop rapide pour eux”.

Une publication Facebook de Missy Amburgey Crovetti a montré sa grand-mère de 98 ans, Mae Amburgey, coincée dans quatre pieds d’eau à l’intérieur de sa maison, avant qu’elle et son fils dans la soixantaine n’essayent de nager vers la sécurité. Crédit : Facebook/Missy Amburgey Crovetti

Elle a dit que la grand-mère “s’était accrochée” à un pont, mais les sauveteurs l’ont rapidement rejointe, tandis que son oncle a voyagé en aval avant l’arrivée des secours.

Crovetti a également déclaré au journal que l’oncle était sous ventilateur pendant 15 heures dans un hôpital local après avoir inhalé de l’eau.

“Il va mieux”, a-t-il révélé, ajoutant que la grand-mère avait subi une lacération et qu’elle était également à l’hôpital sous observation.

Le Sun a contacté Crovetti, qui vit maintenant dans l’Illinois, pour de nouvelles mises à jour sur l’état de la famille.

Crovetti a également ouvert un compte GoFundMe pour aider aux dépenses de sa grand-mère à la suite de l’inondation. Jusqu’à présent, un peu plus de 1 000 $ ont été amassés.

Survolant hier certaines parties de l’État pour évaluer les dégâts, Bashear a décrit la scène comme “juste une dévastation totale, comme nous n’en avons jamais vu, selon l’Associated Press.

Le service de téléphonie cellulaire est toujours en panne dans certains comtés et les systèmes d’approvisionnement en eau sont débordés, selon le gouverneur et CNN.

Pendant ce temps, le président Joe Biden a déclaré qu’il parlait avec le gouverneur du Kentucky et le sénateur Mitch McConnell pour offrir “le plein soutien du gouvernement fédéral à la population du Kentucky”.

Biden a rapidement approuvé la demande de Beshear pour une déclaration de catastrophe dans le Kentucky.

Dans un tweeter Aujourd’hui, Beshear a déclaré: “À tout le monde dans l’est du Kentucky, nous allons être là pour vous aujourd’hui et dans les semaines, les mois et les années à venir. Nous traverserons cela ensemble.”

Les équipages ont travaillé 24 heures sur 24 dans les efforts de sauvetage – avec la Garde nationale et les autorités locales travaillant pour le sauvetage aérien de près de 700 habitants bloqués jusqu’à présent Crédit : AFP