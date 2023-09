Mise à jour sur les incendies de forêt aux TNO : des conditions d’incendie « tenaces » persistent

Même si la situation des incendies de forêt s’améliore pour certains résidents des Territoires du Nord-Ouest qui ont été autorisés à rentrer chez eux cette semaine, un mois après avoir été évacués, les autorités préviennent que des menaces persistent dans les zones du territoire où les incendies brûlent encore activement.

Mardi soir, des représentants des gouvernements municipaux, autochtones et territoriaux ont fait le point sur l’état des incendies et les efforts de rétablissement dans les Territoires du Nord-Ouest alors que la saison des incendies de forêt se poursuit.

« Nous avons aujourd’hui 121 incendies actifs dans les Territoires du Nord-Ouest », a déclaré Mike Westwick, agent d’information sur les incendies de forêt au ministère de l’Environnement et du Changement climatique des Territoires du Nord-Ouest, lors de la mise à jour télévisée.

« Cela fait 296 au total cette année avec plus de 4 035 000 hectares de terres touchées. »

FEUX ACTIFS

Westwick a déclaré que les équipes combattaient deux nouveaux incendies ; un incendie de 15 hectares à environ 60 kilomètres de la route menant à la communauté de Fort Simpson, dans la région du Slave Sud, et un autre plus petit à environ 27 kilomètres au sud-est de Fort Leonard, près de la frontière avec la Colombie-Britannique.

Westwick a déclaré que la Première Nation de Kátł’odeeche et Hay River, dont les résidents ont été autorisés à rentrer chez eux lundi un mois après avoir été évacués, « sont en sécurité grâce aux efforts acharnés de l’équipe qui les gère », qui comprend des résidents des deux la Première Nation et Hay River.

Néanmoins, il a déclaré que « des conditions obstinément chaudes et des vents forts » garderont les équipes de pompiers de la région occupées au cours de la semaine à venir.

Ailleurs, à Fort Smith, Westwick a déclaré que les défenses anti-incendie continuent de tenir, le principal incendie de forêt menaçant la communauté étant désormais maîtrisé à plus de 95 pour cent. Dans la région du Sahtu, les équipes continuent de lutter contre un incendie de forêt déclenché à l’origine par une couche de charbon fumante et qui s’est depuis étendu pour couvrir environ 195 hectares.

De petits incendies localisés ont continué de se déclarer le long des autoroutes des Territoires du Nord-Ouest menant à Hay River, Fort Smith et Yellowknife, le vendredi 15 septembre 2023. Selon les conditions de vent et les menaces potentielles pour les infrastructures, les chalets ou les communautés, ces incendies sont souvent laissés sans surveillance. tandis que les équipages se concentrent sur la protection des risques majeurs. Un temps chaud et persistant, des journées venteuses et des semaines de sécheresse prolongent la saison des incendies dans le Nord, qui s’apaise normalement considérablement à cette période de l’année. LA PRESSE CANADIENNE/Bill Braden

« Le feu VQ054 dans la région du Sahtu se situe à environ trois kilomètres à l’est de Tulita », a déclaré Westwick. « Nous avons des équipages et des hélicoptères qui travaillent avec succès pour maintenir ce feu en place. »

Westwick a déclaré que les incendies ne présentent actuellement aucun risque pour la communauté.

Bien que le territoire ait connu un certain soulagement ces derniers jours sous la forme de températures plus fraîches dans le nord, Westwick a averti que les incendies de forêt devraient continuer de poser un défi dans le sud en raison des températures chaudes et des vents violents.

« Ce que cela signifie, c’est que même si nous réintégrons nos vies ici, nous ne vivons pas dans un endroit sans feu et nous ne vivrons pas dans un endroit sans feu jusqu’à ce que la neige tombe », a-t-il déclaré. « Et c’est une situation dans laquelle les gens doivent apprendre à vivre avec le feu de manière plus intime qu’ils ne l’ont jamais fait dans leur vie. »

LES ÉVACUÉS RETOURNENT À LA MAISON

Même si un ordre d’évacuation reste en vigueur pour le hameau sud d’Enterprise, les résidents de toutes les autres communautés des Territoires du Nord-Ouest auparavant sous le coup d’un ordre d’évacuation ont désormais été autorisés à retourner chez eux.

« Après des semaines passées loin de chez moi, je suis très heureux pour les résidents de Hay River, de la Première Nation Kátł’odeeche et de Fort Smith, qui sont revenus au cours des derniers jours », a déclaré le ministre de l’Environnement et du Changement climatique, Shane Thompson, lors de la conférence de mardi. mise à jour, ajoutant que, la plupart des résidents de South Slave étant en mesure de rentrer chez eux, le gouvernement territorial passera désormais de l’intervention d’urgence au rétablissement.

« J’espère que les résidents d’Enterprise ne sont pas loin derrière vous », a-t-il déclaré. « Je comprends qu’il y a eu un long été d’évacuations pour beaucoup d’entre vous, y compris pour les résidents qui ont dû évacuer plus d’une fois. »

La mairesse de Hay River, Kandis Jameson, a déclaré qu’elle espère que l’intense saison des incendies de forêt de cette année, bien que destructrice, contribuera à rendre la communauté plus résiliente face aux catastrophes futures.

« Nous sommes désormais entourés d’un coupe-feu naturel qui nous garantira pratiquement une protection contre les incendies de forêt pendant des décennies », a-t-elle déclaré. « Des opportunités forestières et agricoles renaîtront de leurs cendres pour stimuler notre économie. Nous avons élaboré des plans d’atténuation qui protègent les personnes et les biens contre les impacts du changement climatique.

La chef de la Première Nation Kátł’odeeche, April Martel, a déclaré que les principales préoccupations de sa communauté sont désormais de nettoyer les maisons et les bâtiments communautaires avant l’hiver – alors même que la saison traditionnelle de chasse, de cueillette et de pêche commence – et de trouver du soutien pour les membres de la communauté qui seront aux prises avec des traumatismes. liés aux incendies de forêt.

Elle prévoit également de faire pression pour obtenir davantage de soutien fédéral aux communautés comme la sienne, qui seront confrontées à davantage de catastrophes naturelles alimentées par le changement climatique dans les années à venir.

« Le changement climatique est un problème important – je parle toujours du changement climatique – et j’espère que le gouvernement est sur la même longueur d’onde, car le changement climatique affecte les communautés du monde entier », a déclaré Martel.

« J’ai une voix et je l’utiliserai pour plaider, pour m’assurer que tout le monde est bien pris en charge, que les politiques fédérales s’adaptent à nos besoins, aux besoins de la population des Territoires du Nord-Ouest. »

ÉTAT D’URGENCE PROLONGÉ

La région du Slave Sud restera sous l’état d’urgence en raison des incendies de forêt jusqu’au 2 octobre au moins, a annoncé mercredi le gouvernement territorial.

C’est la deuxième fois que le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest prolonge l’état d’urgence depuis qu’il a été déclaré pour la première fois à la mi-août. La commande a été renouvelée pour la première fois le 29 août.

« L’état d’urgence territorial a été déclaré le 15 août et nous voici un mois plus tard », a déclaré Jay Boast, responsable de l’information de l’Organisation de gestion des urgences du territoire, lors de la mise à jour de mardi.

« Compte tenu des conditions d’incendie telles qu’elles existent actuellement dans la région du Slave Sud, nous avons jugé que c’était prudent. »