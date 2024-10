Mise à jour sur les blessures de Puka Nacua : les Rams WR activés hors IR, devraient revenir lors de la semaine 8 contre les Vikings jeudi soir

Les Rams de Los Angeles reçoivent des renforts clés jeudi soir contre les Vikings du Minnesota. Non seulement Cooper Kupp revient de blessure, mais son compatriote receveur Puka Nacua devrait également jouer dans « Thursday Night Football ». après avoir été activé hors réserve des blessés quelques jours après son retour à la pratique.

Nacua, qui a aggravé une blessure au genou lors de la première semaine et n’a pas joué depuis, a été désigné pour revenir de la réserve des blessés plus tôt cette semaine. Bien qu’il ait techniquement trois semaines pour être activé sur la liste, le All-Pro 2023 a connu un retour encourageant sur le terrain d’entraînement, selon Tom Pelissero, et il y a un optimisme interne quant à sa disponibilité contre les Vikings, même s’il est peu probable qu’il voie un charge de travail typique à l’échelle mondiale.

Cela signifie que le quart-arrière Matthew Stafford aurait ses deux principales cibles de passe dans l’alignement, potentiellement prêts pour une grande soirée contre une défense des Vikings qui se classe parmi les 10 premières en termes de score mais 30e en défense contre la passe.

Kupp, qui a déjà approché les 2 000 verges sur réception en tant que receveur privilégié de Stafford, est absent depuis qu’il s’est foulé la cheville au cours de la deuxième semaine. NFL record pour les recrues avec 105 attrapés pour 1 486 verges comme nouvelle arme principale de Stafford en 2023. Les Rams ont également des réserves Tutu Atwell et Demarcus Robinson.