Mise à jour sur les blessures de Michael Penix Jr.: Indiana QB contre Penn State avec un problème d’épaule

Le quart-arrière de l’Indiana Michael Penix Jr. a quitté le match de samedi contre Penn State avec une blessure à l’épaule et ne reviendra pas, selon un rapport de la diffusion télévisée du match ABC.

Penix a été renversé par deux défenseurs des Nittany Lions qui tentaient de prolonger un troisième jeu au troisième quart. Il s’est levé en attrapant son épaule gauche (son épaule de lancer), incitant les entraîneurs de l’Indiana à travailler sur lui sur le terrain. Il a ensuite quitté le jeu et s’est ensuite dirigé directement vers les vestiaires.

Selon la télédiffusion, l’Indiana a déclaré que la blessure n’était « pas bonne » et qu’elle « essayait de déterminer le statut (de Penix) pour le reste de la saison ».

Penix a eu du mal dans le match avant de partir, complétant 10 des 22 passes pour 118 verges et une interception. Il a également été crédité de deux rushs pour 8 yards. Le match de samedi n’a pas été la seule fois où il a connu des difficultés cette année; il a complété moins de 50 pour cent de ses passes et combiné pour deux touchés et six interceptions lors de défaites contre l’Iowa et Cincinnati. Il a rebondi contre Western Kentucky, complétant 35 des 53 passes pour 373 verges.

Si la blessure de Penix le met KO pour le reste de la saison, ce serait sa quatrième blessure consécutive à la fin de la saison.

Penix a disputé trois matchs lors de sa première année dans l’Indiana en 2018 avant de subir une déchirure du LCA lors d’une défaite contre Penn State. L’année suivante, il ne pouvait jouer que six matchs avant de se blesser lors d’une victoire contre Northwestern et de subir une intervention chirurgicale de fin de saison pour réparer une blessure à son articulation sterno-claviculaire droite (où la clavicule rencontre le sternum).

Penix a subi sa troisième blessure de fin de saison en 2020 lorsqu’il a déchiré son LCA lors d’une victoire en novembre contre le Maryland. Il a pu revenir à temps pour commencer pour les Hoosiers en 2021.