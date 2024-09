Mise à jour sur les blessures de Keanu Williams et Kanye Clark : DeShaun Foster n’a aucun commentaire sur le statut des joueurs de l’UCLA

DeShaun Foster était assez calme à propos de Keanu Williams et Kanye Clark mises à jour sur les blessures suivantes UCLA perte de Indiana.

Les défenseurs, respectivement sur la ligne défensive et dans le champ arrière, ont des statuts inconnus avant le match de samedi contre LSU. Foster a refusé de donner une mise à jour aux membres des médias locaux.

Que ce soit pour la stratégie de jeu ou pour une autre raison, Foster a seulement confirmé que Williams portait une botte de marche.

« Ouais, il porte une botte » Foster a dit de Williams.

Lorsqu’on lui a demandé si Williams serait absent cette semaine, l’entraîneur a répondu « sans commentaire ».

Clark ? Bonne chance pour trouver une réponse.

« Aucun commentaire », a répondu Foster.

L’UCLA a semblé être surclassée lors de son premier match de la Big Ten à domicile contre Indiana. Une défaite 42-13 peut certainement laisser un goût amer dans la bouche de n’importe quel entraîneur, en particulier Foster.

« L’Indiana est sorti et a joué un grand match », Foster a déclaré après le match« Ils sont sortis et ont bien joué. Offensivement, nous n’avons pas réussi à rester devant les chaînes comme nous l’aurions souhaité. Défensivement, ils ont joué une assez bonne première mi-temps, avec l’attaque qui a mis la défense dans des situations difficiles. Mais c’est une expérience d’apprentissage pour les deux côtés du ballon, et nous devons continuer à nous améliorer. »

Foster a néanmoins gardé la tête froide, malgré un début de match 1-1 et une défaite écrasante.

« En ce qui me concerne ? Je suis calme, quoi qu’il en soit », a déclaré Foster. « Ce n’est pas vraiment une question d’apprentissage pour moi, mais tout le monde peut apprendre. Mais c’est juste malheureux de voir comment ce match s’est déroulé. La première mi-temps ne s’est pas déroulée comme nous le souhaitions. Mais je ne m’attendais pas à ce que la deuxième mi-temps se déroule de cette façon. »

« Je veux juste m’assurer que mes gars sont prêts à jouer. Nous avons beaucoup de joueurs qui m’admirent, et je vais continuer à être moi-même et à préparer ces gars à jouer. »