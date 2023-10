Mise à jour sur les blessures de Justin Jefferson : les Vikings placent l’étoile sur l’IR en raison d’un ischio-jambier, le WR ratera au moins quatre matchs

La star des Vikings, Justin Jefferson, a quitté le match de dimanche contre les Chiefs au quatrième quart en raison d’une blessure aux ischio-jambiers et n’est pas revenu. Après beaucoup d’incertitude quant à la gravité de la blessure et à la durée de son absence, nous le savons maintenant : le Minnesota envisage de placer la star WR dans la réserve des blessés, selon Médias de la NFL et confirmé par Jonathan Jones, responsable de CBS Sports dans la NFL.

Le calendrier exact est à déterminer, en fonction du temps qu’il faut à Jefferson pour guérir et de la façon dont il répond au traitement. Mais il est absent au moins quatre matchs dans un coup dur porté aux Vikings.

Jefferson a glissé sur le gazon du US Bank Stadium alors qu’il effectuait un parcours contre le demi de coin des Chiefs Trent McDuffie à la fin de la victoire 27-20 de Kansas City lors de la cinquième semaine. Il a été jugé douteux de revenir et est resté à l’écart après avoir boité pour obtenir des soins médicaux. Mais il n’a pas pris une autre photo avant le buzzer final, laissant la recrue Jordan Addison servir de meilleure cible de passe de Kirk Cousins.

L’entraîneur-chef Kevin O’Connell s’est rendu personnellement au casier de Jefferson alors qu’il se dirigeait vers le podium après le match, tentant de consoler l’attaquant, qui n’a pas parlé aux journalistes. Lundi, O’Connell a déclaré aux journalistes que Jefferson solliciterait plusieurs avis médicaux sur ses ischio-jambiers.

« Nous devons passer une IRM, jeter un oeil et découvrir exactement ce que c’est, où il se trouve, s’il y a d’autres facteurs qui entrent en ligne de compte et déterminer quelle est la meilleure décision pour lui de l’avoir. revenir à 100 pour cent aussi vite que possible », a déclaré O’Connell. « Il est à terre aujourd’hui. Il est évidemment l’un des compétiteurs les plus ultra-compétiteurs que j’ai jamais rencontré, et il essayait de revenir dans le jeu comme c’était le cas hier. Nous allons donc devoir prendre une bonne décision médicalement. et l’aider en quelque sorte à le protéger un peu de lui-même.

Focus fantastique

Du rédacteur en chef de CBS Sports Fantasy, Dan Schneier : Avec Jefferson absent, la plupart des managers de Fantasy Football porteront leur attention sur le choix de première ronde de la recrue Jordan Addison en tant que prochain homme. Bien qu’il soit possible que ce soit l’opportunité dont Addison a besoin, il est plus susceptible d’être actuellement inscrit que KJ Osborn, qui est en fait plus susceptible d’avoir un avantage sur la recrue en ce qui concerne la participation future au parcours, le partage instantané et les relations intégrées avec le quart-arrière. Kirk Cousins.

Comme mentionné par l’animateur Adam Aizer sur le podcast Fantasy Football Today plus tôt cette semaine, Osborn a marqué au moins 14,6 points PPR dans huit des 11 matchs avec au moins sept cibles, soit une moyenne de 16,1 points par match dans ces 11 matchs. Cependant, en 48 matchs au total avec les Vikings, Osborn n’a marqué en moyenne que 5,5 cibles par match – y compris les quatre matchs pour lesquels l’ancien WR des Vikings Adam Thielen était absent. La part d’objectifs d’Osborn devrait faire un bond sans Jefferson sur le terrain étant donné que Jefferson a marqué en moyenne 11,75 cibles par match lors de ses quatre matchs complets cette année, mais il est plutôt un WR3 pendant que Jefferson est absent.

Au début de la semaine 5, Osborn était bon dernier (69e sur 69 receveurs larges) avec 0,69 verges par parcours moins les couvertures interrompues. Quant à Addison, le rôle de la recrue est susceptible de croître du point de vue du partage instantané, et en supposant qu’il puisse faire plus avec ses itinéraires qu’Osborn, sa relation avec Cousins ​​​​pourrait se développer rapidement. L’avantage d’Addison le place dans la fourchette limite WR2/3. Enfin, TJ Hockenson devrait également faire un bond en avant dans les objectifs. Hockenson a marqué en moyenne six buts par match cette saison – ce nombre pourrait augmenter jusqu’à 25 à 50 % par match. Il est déjà titulaire chaque semaine chez TE, mais pendant l’absence de Jefferson, Hockenson a l’opportunité de devenir davantage un facteur de différence hebdomadaire à ce poste.

Besoin d’aide pour remplacer Jefferson dans votre formation Fantasy ? Vérifier le fil de renonciation anticipée pour la semaine 6 pour les options possibles.