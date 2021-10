Mise à jour sur les blessures de JT Daniels: la Géorgie lance Stetson Bennett contre l’Arkansas

Le numéro 2 de la Géorgie sera privé de son quart-arrière partant pour un affrontement crucial contre le numéro 8 de l’Arkansas.

JT Daniels a dû faire face à une tension lat de grade 1 qui le gardera à l’écart d’un match crucial, Stetson Bennett devant prendre le départ dans le top 10 samedi, selon The Athletic.

Ce sera le deuxième départ de Bennett de la saison.

Daniels a également raté le match de l’équipe contre UAB en raison d’une blessure oblique, et Bennett est revenu au rôle de titulaire pour la première fois depuis 2020.

Bennett a complété 10 des 12 passes pour 288 verges et cinq touchés sans interceptions, tout en se précipitant une fois pour 20 verges contre UAB. La Géorgie a mis en déroute les Blazers 56-7. Bennett a réussi trois tentatives de passes contre la Caroline du Sud et est revenu pour une action prolongée contre Vanderbilt, où il a effectué 11 des 15 passes pour 151 verges avec un touché et une interception. Il a également couru cinq fois pour 37 verges.

Bennett a une certaine familiarité avec l’Arkansas, car son premier départ en 2020 a eu lieu contre les Razorbacks. D’Wan Mathis a commencé la saison 2020 en tant que partant, mais a été remplacé par Bennett, qui a débuté son premier match contre l’Arkansas. Lors de cet affrontement du 26 septembre, Bennett est allé 20 pour 29 avec deux touchés et 211 verges par la passe avec 20 verges au sol en cinq courses.

Il a effectué les trois premiers départs avant d’avoir une interception, mais a lutté contre l’Alabama alors qu’il lançait trois choix et ne réalisait que 45% de ses passes. Il a lancé trois interceptions au cours de ses deux matchs suivants pour une seule passe de touché et a été remplacé par Daniels, qui avait été transféré de l’USC.

Daniels a été fort le reste de la saison 2020 car il a réussi 10 passes de touché et seulement deux choix, alors qu’il a complété 67,2% de ses passes et accumulé 1 231 verges par la passe.

Lorsque Daniels a été sur le terrain en 2021, il a été précis et efficace. Il a complété 76,1% de ses passes cette saison avec 567 verges par la passe, cinq touchés par la passe et seulement deux interceptions.

