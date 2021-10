Mise à jour sur les blessures de Graham Mertz: Wisconsin QB douteux de revenir contre le Michigan

Le Wisconsin devra faire face à une tâche plus importante de revenir contre le n ° 14 du Michigan lors de son affrontement Big Ten samedi.

Le quart partant Graham Mertz a été contraint de quitter le match après avoir décoché un tir puissant du demi défensif du Michigan Daxton Hill pour un sac au troisième quart du match samedi. Selon Jake Adams de Madison.com, Mertz est discutable de revenir.

Mertz, Ferguson douteux de revenir, nous dit-on. – Jake Adams (@jakeadams520) 2 octobre 2021

Mertz a absorbé son troisième sac de la journée sur la ligne des 17 verges du Wisconsin. Le jeu a soutenu les Badgers jusqu’à neuf verges, forçant un botté de dégagement. Michigan a marqué sur le disque suivant.

Mertz a eu du mal à commencer le match alors que les quatre premiers entraînements du Wisconsin n’étaient chacun que de trois passes décisives tandis que Mertz était à 0 pour 4. Il l’a allumé avec 9:29 à jouer dans le deuxième quart alors qu’il menait le Wisconsin sur un trajet de 15 parties et 78 verges pour marquer les premiers points du match et en faire un match de 10-3. Le disque suivant, il a lancé des passes consécutives pour 36 et 18 verges, ces derniers se terminant par un touché pour porter le score à 13-10 avec sept secondes à jouer en première mi-temps.

Après le départ de 0 en 4, Mertz est passé à 8 en 11 pour 115 verges et un touché avant d’être éliminé à cause de la blessure.

Mertz ayant quitté le match, le remplaçant Chase Wolf a été appelé pour les Badgers. Sa première passe a été complète depuis la ligne des 40 verges du Wisconsin aux 3e et 5e pour donner aux Badgers un premier essai et un gain de neuf, mais il a raté ses trois tentatives de passes suivantes alors que le Wisconsin a été contraint de repousser le ballon.

Wolf, un junior, est entré dans le match après avoir complété 2 passes sur 3 cette saison pour 25 verges et une interception lors d’une seule apparition contre Eastern Michigan le 11 septembre.

Selon 247Sports Composite Rankings, Wolf était une recrue trois étoiles sortant de l’école secondaire St. Xavier à Cincinnati. Il était le QB n ° 39 de style professionnel dans la classe 2018.

Le Wisconsin est entré dans le match de samedi contre les Wolverines après avoir remporté les deux derniers matchs entre les deux équipes et cinq des dernières rencontres à Madison. La dernière fois que le Michigan a gagné au Camp Randall Stadium, c’était le 17 novembre 2001.