Mise à jour sur les blessures de Dalton Kincaid, statut contre les Seahawks au cours de la semaine 8

Au cours de la semaine 8, les Buffalo Bills et Dalton Kincaid rencontrent les Seahawks de Seattle au Lumen Field de Seattle, Washington. Le coup d’envoi est prévu dimanche à 16 h 05 HE. Regardez Dalton Kincaid et les Bills contre Seahawks sur Fubo ! Dalton Kincaid jouera-t-il cette semaine ? Kincaid (participation complète à l’entraînement, clavicule) figure sur le rapport de blessure des Bills cette semaine, mais il n’a actuellement pas de désignation de blessure pour le match.

Les Bills ont quatre autres receveurs sur la liste des blessés cette semaine : Dawson Knox (FP/cheville) : 5 Rec; 47 verges récréatives ; 1 Rec TD Mack Hollins (FP/épaule) : 7 Rec; 81 verges récréatives ; 2 TD d’enregistrement Curtis Samuel (sort/pectoal) : 12 Rec. ; 92 verges d’enregistrement ; 0 TD d’enregistrement Quintin Morris (FP/épaule) : 0 enregistrement

Les statistiques de Dalton Kincaid en 2024 Cette saison, Kincaid compte 24 attrapés (sur 37 cibles) pour 269 yards et un score, soit une moyenne de 38,4 yards par match. Le prochain match des Bills Match : Bills de Buffalo contre Seahawks de Seattle

Bills de Buffalo contre Seahawks de Seattle Temps: 16 h 05 HE

Date: 27 octobre 2024

Chaîne de télévision : RENARD

Diffusion en direct : Fubo (Des restrictions régionales peuvent s'appliquer) Journal de match 2024 de Dalton Kincaid Semaine 1 aux Cardinals : 2 TAR, 1 REC, 11 YDS, 0 TD

Semaine 2 aux Dolphins : 4 TAR, 4 REC, 33 YDS, 0 TD

Semaine 3 aux Jaguars : 5 TAR, 3 REC, 41 YDS, 1 TD

Semaine 4 chez les Corbeaux : 7 TAR, 5 REC, 47 YDS, 0 TD

Semaine 5 aux Texans : 6 TAR, 2 REC, 34 YDS, 0 TD

Semaine 6 chez Jets : 7 TAR, 6 REC, 51 YDS, 0 TD

Semaine 7 chez Titans : 6 TAR, 3 REC, 52 YDS, 0 TD

